Datafolha: 59% dizem que não votariam em Bolsonaro; rejeição de Lula é de 37%

09/07/2021 | 13:06



Seguindo a tendência de proporção de brasileiros que rejeitam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - pouco mais da metade da população (51%) -, pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (9) pelo jornal Folha de S. Paulo mostra que 59% da população não votaria no atual chefe do Executivo. Esse índice era de 54% no levantamento anterior, feito entre 11 e 12 de maio.

Em uma análise da rejeição eleitoral dos adversários políticos do presidente, levantamento mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador paulista, João Doria (PSDB), ficam empatados em 37% de rejeição. Na sequência, vem Ciro Gomes, do PDT, com 31%, e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, do DEM, com 23%.

Sobre a possibilidade de Bolsonaro e de Lula disputarem um segundo turno nas eleições do ano que vem, pesquisa de citação espontânea mostra que o petista ganharia o pleito por 58% dos votos, ante 31% de Bolsonaro.

O novo levantamento do Datafolha foi realizado quarta (7) e quinta-feira (8). Nele, 2.074 eleitores foram ouvidos presencialmente pelo Brasil. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.