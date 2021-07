Avianca anuncia promoção relâmpago de voos para Curaçao

Redação

Do Rota de Férias



09/07/2021 | 12:56



A companhia aérea Avianca anunciou uma promoção relâmpago de voos para Curaçao, no Caribe. A oferta tem preços a partir de US$ 225 por trecho e é válida até 13 de julho somente para rotas saindo de São Paulo.

Voos para Curaçao

“Nossa ilha já está reaberta para brasileiros desde janeiro de 2021, e este mercado é muito importante para Curaçao. A parceria com a Avianca é uma forma de incentivar mais viagens nas próximas semanas, especialmente àqueles que saem de São Paulo com conexão em Bogotá”, diz Andre Rojer, gerente regional para América do Sul do Escritório de Turismo de Curaçao. “Agrego ainda que o destino está muito seguro com relação ao enfrentamento da pandemia e os índices estão baixíssimos”, completa.

Atualmente, a Avianca oferece duas frequências semanais para a cidade de Willemstad, capital de Curaçao: aos domingos e quartas-feiras. O voo sai de Bogotá às 15h15 e chega às 18h no Aeroporto Internacional Hato.

Para aproveitar a promoção relâmpago de voos para Curaçao, acesse o site oficial da Avianca.

Protocolo de entrada

Os viajantes que querem visitar Curaçao precisam apresentar comprovante de vacina da febre amarela e acessar o site dicardcuracao.com (48h antes da viagem) para iniciar o preenchimento dos formulários oficiais: Cartão Digital de Imigração e Cartão de Localização de Passageiros (PLC). Para completar o PLC é necessário fazer upload de um teste de PCR negativo para covid-19 (realizado até 72 horas antes do embarque) ou de um teste de antígeno negativo feito até 24 horas antes do embarque.

Todos estes documentos devem estar impressos para apresentação no momento de ingressar na ilha. Além disso, se a estadia for superior a três dias, será necessário agendar uma consulta em um laboratório local para realizar o teste de antígeno. O custo é de US$ 20 e deve ser pago durante o processo de registro por meio do site oficial. O comprovante do agendamento e o pagamento devem estar impressos juntos com todos os documentos.

