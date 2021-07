Madonna se solidariza com o caso de Britney Spears e diz: Vamos te tirar dessa prisão!

09/07/2021 | 11:10



Há poucos dias, acontece uma verdadeira polêmica na vida de Britney Spears e isso já não é novidade para mais ninguém, mas caso você não saiba foi revelado pelo jornal The New Yorker que os momentos antes do depoimento de Britney foram muito estressantes para ela e sua equipe. Em um ato de desespero, a cantora chegou a ligar para a polícia do Condado de Ventura, na Califórnia, para fazer uma denúncia de abuso por tutela.

E vivenciando toda essa agonia, diversos famosos acabaram se pronunciando sobre o caso da princesinha do pop e mostraram estar do lado dela dentro dessa briga judicial entre a cantora e o pai. O que é o caso de Madonna, que foi até as suas redes sociais na última quinta-feira, dia 8, e compartilhou uma foto em que aparece com uma camiseta com o nome da amiga e escreveu:

"Devolvam a vida desta mulher. A escravidão foi abolida há muito tempo. Morte ao patriarcado ganancioso que tem feito isso com as mulheres por séculos. Isso é uma violação dos direitos humanos. Britney, nós vamos te tirar dessa prisão."

Além de Madonna, segundo o site The Mirror, outros nomes como o de: Christina Aguilera, Katy Perry, Mariah Carey, Justin Timberlake, Paris Hilton e Miley Cyrus estão movendo o possível para ajudar Britney Spears.