Ex-participantes do The Voice Kids formam trio de sucesso na internet

Depois de terem se conhecido no programa de TV The Voice Kids em 2016 e 2017, o trio iniciou sua trajetória fazendo covers de músicas nacionais e internacionais. O canal do trio (@bffgirls) entrou no Top 10 de maiores números de views na VEVO em 2018, dando visibilidade para os trabalhos autorais que viriam a seguir.

Em março do mesmo ano, o grupo lançou uma série de músicas autorais sempre acompanhados de clipes, como "BFF", “Eu Shippo” e "Meu Crush". Hit do teen pop nacional, “Meu Crush” ganhou também uma versão em espanhol, escrita por Erika Ender, vencedora do Grammy Latino e coautora do mega hit "Despacito", com produção de Umberto Tavares.

O trio participou de uma entrevista ao Diário, na matéria do Diarinho deste fim de semana. As meninas deram dicas para as candidatas do Grande ABC que estão participando desta edição do programa musical. Confira a entrevista na integra abaixo.

- Quais músicas vocês optaram nas audições ''''às cegas'''' e qual time entre os jurados elas seguiram?

Bia: O The Voice Kids foi minha primeira grande experiência na música, nunca tinha cantado pra tantas pessoas, e mesmo tão novinha, com 10 anos, aprendi bastante e foi muito importante pra minha carreira, principalmente pelas portas que se abriram pra mim depois do programa. Eu cantei A Vizinha do Lado do Dorival Caymmi nas audições às cegas, e as pessoas ficavam tipo "Como ela conhece essa música?" ou "Ela é goiana e não vai cantar sertanejo?" hahahaha. Por fim acabei seguindo pro time do Victor e Leo.

Laura: Participar foi experiência única. Primeira passo para a caminhada da realização do meu sonho. Não trocado por nada. Conheci pesssoas especiais também. A música que escolhi para as audições "às cegas" foi Apologize do Timbaland. O time que escolhi foi o da Ivete Sangalo. Uma rainha.

Giu: Eu era muito nova quando participei do programa e estava com medo no começo, mas foi uma super experiência. Aprendi tanto com os jurados quanto com os meus colegas. Cantei a musica On my On, da Nikka Costa e entrei para o time da Ivete.

- O que mudou na vida pessoal e profissional delas após a participação no programa?

Bia: Bom, eu participei do The Voice Kids justamente na mesma época que estava mudando de escola pela primeira vez na vida, então foi realmente um choque de realidade pra mim. Na escola, todo mundo ficava me observando e pedindo pra tirar fotos, autógrafos, me sentia uma estrela internacional hahahaha. E depois do programa também, comecei a dar entrevistas, fazer shows, viajar, sem contar que logo em seguida veio o BFF que mudou a minha vida completamente. Desde essa época tive que aprender a conciliar a loucura da carreira artística e a minha vida pessoal, estudos, e afins.

Laura: Foi muito engraçado. Eu chegava na escola e todo mundo "A The Voice", e isso virou meu apelido. Meus amigos que torceram por mim ficavam fazendo perguntas sobre o programa, se conversávamos com os jurados e como que funcionava. Foi muito divertido. Já na vida profissional também, o The Voice é um programa muito respeitado. Eu falava que era do The Voice e o pessoal gostava muito. Sem dúvidas, o programa foi um marco para mim.

Giu: O reality trouxe muitas oportunidades como o da Grupo Bff, varios programas e shows. Na vida pessoal serviu como uma grande escola, conheci muitas pessoas e fiz muitos amigos.

- Quais são as dicas que elas podem dar para as participantes da região?

Bia: Uma dica que dou sempre é para acreditar em seu potencial, em seu talento, e principalmente não deixar que ninguém apague seu brilho! Lembrar que é só um passo dentro da carreira linda que vai construir, e que está no caminho certo, se é seu sonho.





Laura: Eu diria para qualquer pessoa que está participando do The Voice, para simplesmeste aproveitar. É um momento único. Mais do que uma competição é um lugar para você fazer o que ama. Pra você conhecer pessoas novas, aprender. É uma experiência diferente. Se joga nessa experiência. Faça amizades e se divirta. Acredite em você!

Giu: Eu diria para que elas nao tenham medo, nao se preocupem tanto com a competição, aproveitem os ensinamentos dos técnicos e lembre-se que é apenas um passo para construir o seu sonho, mas o mais importante esta em você. O ''''não'''' voce ja tem, então, curta muito e o que vier vai ser muito bom.