CPI da Covid abre sessão para ouvir servidor da Saúde William Amorim Santana

09/07/2021 | 10:27



A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid iniciou a sessão para coletar o depoimento do servidor do Ministério da Saúde Willian Amorim Santana. O foco da audiência é o contrato para compra da vacina indiana Covaxin, investigada pelos senadores.

Willian Santana é técnico da Divisão de Importação do ministério. O nome dele foi citado na CPI pela fiscal Regina Célia Oliveira na terça-feira (6). Ele é apontado por ter sido o responsável por avisar à Precisa Medicamentos que as invoices (espécie de faturas para negociações internacionais) estavam com irregularidades.