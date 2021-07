Geraldo Luís compartilha novo relato sobre a sua internação

09/07/2021 | 10:10



Geraldo Luís que tomou um verdadeiro susto ao ser diagnosticado com o novo coronavírus e teve até que ficar afastado de suas atividades porque precisou ser internado para combater a doença.

Agora, já curado e em casa, o apresentador vive relembrando os momentos da internação em suas redes sociais.

Desta vez, Geraldo Luís compartilhou diversas fotos e escreveu na legenda da publicação:

E a vida... Deus me deu uma nova chance. Uma nova vida. Um chamado em um fim de túnel, uma luz que me trouxe de volta. Essas imagens revelam o poder e a misericórdia Divina sobre nós. Carrego as sequelas, que são pedregulhos que a cada dia tiro um a um com as mãos. Por que voltei? Por que passei por tudo isso? Porque tinha que passar, voltar para contar. Um sobrevivente de um vírus que ainda insiste na humanidade, temos que também sermos vacinados pelo amor. Hoje preciso de pouco. Em breve a grande mudança minha será anunciada, afinal a vida é o agora. Aproveitar o tempo dado é uma sabedoria de gratidão. Isso não é um TbT. Pelo contrário foi uma bela ação de milagre de Jesus em mim. Dos 85 por cento de um pulmão tomado, hoje limpo respiro uma nova vida. Em mim a coragem que antes não tinha. Aos que passam por isso hoje, calma e fé. O sopro de Deus continua por aí... E ASSIM 4 meses se passaram... .