Ribeirão Pires promove mutirão de testes para Hepatites B e C

da Redação



09/07/2021 | 09:40



A secretaria de Saúde de Ribeirão Pires realizará, na próxima semana, entre os dias 12 a 15 de julho, mutirões de testes rápidos para identificação das hepatites B e C. A ação será promovida nas Unidades de Saúde da Família dos bairros do Jardim Caçula, Vila Sueli, IV Divisão, Jardim Luso e Centro Alto.

No dia 12, das 8h às 12h, o mutirão será realizado na Unidade do Jardim Caçula (Rua Fagundes Varela, 08- Represa). “Nossa Unidade está preparada e equipada para receber a população, sabemos da importância da realização dos testes para identificação do vírus”, comentou Juliano Leschics, dirigente da Unidade

No dia seguinte, 13, das 8h às 15h, será a vez da Unidade da Vila Sueli (Rua Antônio Zampol, 221). “Temos um horário ampliado, para atender o máximo de pessoas possível. É um teste simples, porém importante que todos realizem”, lembrou Edy Silva, dirigente da Unidade.

Confira a programação e horário dos demais dias:

14/07 - USF IV Divisão (Estr. Da Sondália,520) das 8h às 11h

14/07 - USF Jardim Luso (R. Júlio Prestes, 22) das 8h às 11h

15/07 - UBS Centro Alto (R. Aurora, 61) das 8h30 às 13h

A coordenadora da equipe de enfermagem da atenção básica, Sandra Brandão, destaca a preparação realizada para oferecer um atendimento de qualidade à população. “Todas as enfermeiras das unidades de saúde estão capacitadas pela infectologia do município para a realização dos exames. Além da preocupação com a identificação do vírus, temos esse cuidado humanizado com cada cidadão que realizará o teste”, salientou.

Os testes rápidos são gratuitos, sigilosos e os resultados saem em 30 minutos.