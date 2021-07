Buscas de voos para Suíça e Caribe subiram até 175% em junho

Redação

09/07/2021 | 07:56



Voos para Suíça, Aruba e Curaçao foram os trechos aéreos mais buscados pelos viajantes brasileiros em junho. Segundo um levantamento do Kayak, metabuscador de viagens, o destino europeu (que anunciou recentemente a abertura para os turistas vacinados do Brasil) e as duas ilhas do Caribe mais que dobraram no volume de pesquisas na comparação com maio deste ano.

Alta nas buscas de voos para Suíça e Caribe

De acordo com a pesquisa, as buscas de turistas brasileiros usuários da plataforma para voos com destino a Oranjestad, em Aruba, aumentaram em 175%. Os usuários também pesquisaram muitos trechos aéreos para Willemstad, em Curaçao, que registrou uma alta de 124% no mês de junho.

A procura de voos para Suíça também teve um crescimento considerável no último mês. O aumento foi de 146% para a cidade de Zurique e 144% para Genebra.

Por que a procura aumentou?

Os três países estão com restrições bem brandas para os brasileiros. Para entrar na Suíça, por exemplo, basta apresentar um comprovante de vacinação ou um teste PCR de covid-19 negativo. Em Aruba e Curaçao, é preciso apresentar o teste negativo e preencher um formulário de pré-aprovação (que fica disponível nos sites oficiais de turismo dos destinos e permite anexar o resultado do exame).

Como as restrições para conter o avanço da covid-19 podem ser alteradas (muitas vezes, sem aviso prévio pelos países), a recomendação é, constantemente, checar os sites oficiais dos destinos para confirmar as regras vigentes.

