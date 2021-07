Após enfrentarem DR com amigos, Daniele Hypolito e Fábio Castro são o oitavo casal eliminado do Power Couple Brasil

09/07/2021 | 00:10



Na retal final do Power Couple Brasil 5, Daniele Hypolito e Fábio Castro foram eliminados do reality com 24,36% dos votos. Na noite desta quinta-feira, dia 8, a ginasta e o coreógrafo enfrentaram a DR com os amigos Renata Domínguez, Leandro Gléria, Mari Matarazzo e Matheus Yurley, mas não conquistaram o apoio do pessoal de casa e tiveram que se despedir da Mansão Power.

- A nossa torcida fica para Mari e Matheus, dispararam.

- Essa DR está doendo muito, já que esses dois casais completavam o meu pódio, disse Yurley.

- Dói pensar que não estaremos mais juntos, lamentou Renata.

Os dois foram parar na berlinda logo depois de desistirem da Prova dos Casais. Dany e Fábio ainda tiveram a missão de escolher o destino da Herança da DR. Nesta semana, eles indicaram Li Martins e JP Mantovani para definirem a aposta de Bruno Salomão e Deborah Albuquerque na primeira prova do próximo ciclo - e vice-versa.

Durante o dia, Bruno preparou uma surpresa para acalmar os ânimos da esposa. O médico aproveitou alguns itens, como fita crepe e fios, e escreveu uma frase apaixonada na parede do quarto do Casal Fênix.

- Te amo mesmo no perrengue!