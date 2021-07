Investimento estadual

Do Diário do Grande ABC



08/07/2021 | 23:59



O pacote de investimentos no Grande ABC anunciado ontem pelo vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), que visitou Mauá e Ribeirão Pires, é sinal positivo de que o Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, passou a olhar com mais cuidado para a região. Fazia algum tempo que o Estado estava em débito com os anseios da população das sete cidades. Pelo menos um dos projetos a serem tocados, a conclusão das obras do complexo hospitalar Santa Luzia, estava havia muito na fila de espera. Quando terminado, exercerá papel fundamental na saúde pública não só do município-sede, mas de todo o entorno.



A atenção maior do Estado com a região deve ser atribuída, em grande parte, à atual gestão do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Ao assumir a presidência do colegiado de prefeitos, o andreense Paulo Serra (PSDB) começou a trabalhar para que a instituição passasse a defender os interesses de todos os associados, sem distinções. Com isso, rompeu com o paradigma estabelecido pelo são-bernardense Orlando Morando, também tucano, que se utilizava do posto para direcionar projetos e investimentos somente para a sua cidade, em detrimento das outras seis.



O retorno de Rodrigo Garcia ao Grande ABC, menos de dois meses depois de visitar este Diário e tecer loas sobre a importância estratégica da região para o desenvolvimento do Estado, demonstra que as sete cidades finalmente passaram a ocupar lugar de destaque nos planos do Palácio dos Bandeirantes – objetivo perseguido desde que ele e o governador João Doria (PSDB) assumiram os mandatos, em 1º de janeiro de 2019.



Todas as sete cidades, mas especialmente as menores, precisam da atenção do Estado para superarem os inúmeros gargalos que se afunilaram ainda mais nos últimos tempos. O diálogo entre municípios e governo paulista precisa ser cada vez mais amplo e refinado. Há bastante trabalho pela frente. Inúmeras questões a serem resolvidas. Que a bem-vinda reaproximação da administração paulista com o Grande ABC renda muitos frutos.