Padilha vislumbra emenda a Consórcio e Agência

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



09/07/2021 | 00:51



Deputado federal e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT) colocou o mandato à disposição do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e da Agência de Desenvolvimento Econômico para envio de emendas às instituições, com o objetivo de potencializar projetos regionais.

Os dois colegiados enfrentam problemas financeiros. O primeiro diante da queda de arrecadação, já que os municípios, também em situação econômica delicada, têm pedido redução do rateio para custear o bloco. A Agência, por sua vez, sentiu na pele o corte da transferência que era feita pelo Consórcio.

“Tenho um compromisso com os consórcios públicos e proximidade com o Grande ABC. Estou à disposição da região para emendas e apoios”, citou o petista, que ontem visitou a entidade e foi recebido pelo presidente da Agência, Aroaldo Oliveira da Silva, pelo secretário executivo do Consórcio, Acacio Miranda, e pelo diretor administrativo e financeiro da entidade, Carlos Eduardo da Silva, o Carlinhos.

Segundo o Consórcio, além da possibilidade de aporte, houve discussão sobre a importância de a região dar um salto tecnológico no pós-pandemia, fomentando a indústria e o emprego. “Temos mais de 30 anos de história e somos o primeiro consórcio que foi adequado como órgão público, uma referência nacional em políticas públicas conjuntas. O apoio dos parlamentares para nós é muito simbólico”, afirmou Acacio.

AGENDA

Além da atividade no Consórcio, Padilha fez um tour por cidades do Grande ABC.

Iniciou o dia em Ribeirão Pires, onde foi recebido pela vereadora Márcia Gomes (PT), do mandato Coletiva de Mulheres. Lá, visitou uma cozinha solidária que atua junto a comunidades carentes na pandemia de Covid-19.

Na hora do almoço, esteve com o prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), e com integrantes do partido no município – Claudinho esteve no PT durante décadas e, atualmente, vê o petismo se opor à sua gestão.

Padilha ainda esteve na UFABC (Universidade Federal do ABC), para anunciar envio de emenda de R$ 400 mil para a instituição de ensino, e cumpriu atividade com Almir Rogério Mizito, presidente do SindSaúde ABC, em visita à Santa Casa de São Bernardo, que recebeu emenda do parlamentar na ordem de R$ 100 mil.