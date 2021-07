Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



09/07/2021 | 00:01



O Estado de São Paulo registrou ontem 69,5% na média móvel de ocupação de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) dos leitos exclusivos para pacientes com Covid-19 pela primeira vez após quatro meses com indicadores acima de 70% – o último registro similar foi reportado no dia 24 de fevereiro.

Na Grande São Paulo, que inclui a região, a ocupação segue em queda e ontem registrou 63,8% das vagas hospitalares preenchidas.

Com a contínua redução na demanda hospitalar, ontem, de acordo com a Secretaria da Saúde, eram pouco mais de 17 mil pacientes internados em todo o Estado, sendo 8.546 em UTIs e 8.484 em vagas de enfermaria.

O número de pacientes que foram internados e receberam alta hospitalar é de 404.286, entre o total de 3.451.314 casos que tiveram Covid e já estão recuperados.

Em toda pandemia o Estado de São Paulo registrou 3.838.564 casos de Covid e 131.478 óbitos, sendo 14.453 diagnósticos positivos e 553 falecimentos registrados entre quarta-feira e ontem.

No Brasil, de acordo com levantamento do Ministério da Saúde, foram registrados mais 1.639 mortes por Covid e 53.725 casos positivos da doença. Com isso, desde o início da pandemia são 530.179 óbitos e 18.962.762 mortes. Já o número de pacientes recuperados da enfermidade chegou a 17.422.854.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, existem 1.009.729 casos de Covid em acompanhamento, ou seja, são pacientes que ainda podem evoluir para diferentes quadros, inclusive graves.



GRANDE ABC

Os números da pandemia seguem em queda na região. Ontem, os boletins epidemiológicos das sete cidades reportaram mais 21 mortes, o menor número para um dia útil desde 30 de junho, quando foram registrados 16 óbitos. Já em relação aos novos casos de Covid, foram adicionados às contas mais 866 registros.

No total, o Grande ABC já acumula 9.153 falecimentos em decorrência da doença e 226.783 diagnósticos positivos de coronavírus. O número de moradores da região que tiveram a doença e estão recuperados é de 209.108.

Ontem foram aplicadas 29.841 doses da vacina contra a Covid, sendo 21.910 referentes ao primeiro imunizantes e 7.931 referentes à segunda dose.