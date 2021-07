Com covid e em estado grave, Luciano Szafir é transferido após cirurgia

08/07/2021 | 22:18



O ator Luciano Szafir, de 52 anos, foi transferido nesta quinta-feira, 8, do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, onde estava internado desde o dia 22 de junho, para o Copa Star, na zona sul do Rio.

Segundo nota emitida pela mãe do ator, Beth Szafir, o quadro de saúde dele é "grave", mas "os médicos estão otimistas". O ator está intubado e na UTI.

Szafir havia sido submetido a uma cirurgia abdominal na quarta-feira, 7. "A cirurgia foi bem feita e o quadro pulmonar dele está melhor do que era esperado", afirma Beth.

Ele já havia se infectado com o novo coronavírus em 2020 e se reinfectou possivelmente após uma viagem de trabalho à Bahia.

O reality show Os Szafirs estreou no último dia 22, no canal E!. O programa acompanha a vida e o dia a dia da família de Beth Szafir, 67, de Luciano, 52, e da esposa do ator, Luhanna, 37.