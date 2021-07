Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



09/07/2021 | 00:01



O governo do Estado de São Paulo anunciou ontem investimentos da ordem de R$ 45,5 milhões para o Grande ABC. O vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) esteve na região em duas agendas para assinar série de convênios e ordens de serviço. Assistência social, habitação, saúde e mobilidade são as áreas contempladas. Alguns dos projetos contaram com a interlocução do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

Pela manhã, Garcia esteve em Mauá, onde anunciou a implementação de uma unidade do restaurante Bom Prato. Demanda antiga, a cidade aguarda desde 2014 pela instalação do equipamento e já apresentou ao menos cinco opções de imóveis para a sua instalação, mas todos foram recusados pelo governo do Estado.

Agora, o Palácio dos Bandeirantes se comprometeu com o repasse de R$ 1 milhão para a criação da unidade – que se soma à que já existe em Santo André e às duas de São Bernardo – em imóvel que ainda será indicado pela administração municipal. O espaço precisa ter em torno de 600 metros quadrados e ser em local de grande circulação de pessoas.

A expectativa é a de que até o fim do ano o equipamento seja escolhido e a instituição responsável pela implementação e operação seja escolhida. O planejamento é que sejam servidas diariamente 1.200 refeições e 300 cafés da manhã, ao custo de R$ 1 e R$ 0,50 cada um, respectivamente. A Prefeitura de Mauá vai colaborar com o custeio.

O prefeito Marcelo Oliveira (PT) destacou a importância da articulação feita por meio do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que viabilizou o atendimento da demanda. “Este foi um sonho sonhado por muitas pessoas e a sua realização se deve muito ao Consórcio, que nós temos que continuar fortalecendo”, afirmou. Oliveira declarou que vai enviar para a Câmara Municipal projeto de lei para equalizar a dívida da administração com o colegiado regional, que está em R$ 4.803.136,88.

Também em Mauá foi assinada ordem de serviço para aporte de R$ 150 mil nos núcleos habitacionais Rua Deise Chafik, Jardim Feital, Jardim Zaira e Assentamento Precário Rua Mário Magini, na Vila Magini, com vistas à regularização fundiária, além de R$ 16,4 milhões para obras de recapeamento de 14 quilômetros na SPA 052/03, entre Mauá e Ribeirão Pires.

Na parte da tarde, o vice-governador anunciou a liberação de R$ 16 milhões para a conclusão das obras do complexo hospitalar Santa Luzia, em Ribeirão Pires. O equipamento, que começou a ser construído em 2008, vai contar com 98 leitos, sendo 60 de clínica médica, 18 de maternidade, dez berçário e dez de UTI (Unidade de Terapia Intensiva); centro cirúrgico/obstétrico; atendimento ginecológico, área para internação, centro clínico, laboratório de análises clínicas, pediatria e maternidade.

“Estamos recebendo recursos para concluir o nosso sonho, que começou lá em 2008. Esse hospital será um marco para nossa cidade. Nosso povo merece essa conquista”, afirmou o prefeito Volpi. O prazo de término das obras é de 18 a 24 meses, após a conclusão da licitação. A Prefeitura vai investir, em contrapartida, R$ 18 milhões. A manutenção ficará por conta do governo municipal. “Queremos firmar uma parceria com a Uninove, para que as residências e especializações dos alunos sejam feitas no nosso equipamento”, projetou o prefeito.

Ainda em Ribeirão Pires foi assinada a liberação de R$ 12 milhões para obras de recapeamento na SP122, que liga Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Santo André. Também foram liberados R$ 11,6 mil para trabalhos de regularização fundiária no Jardim Serrano. Nas duas cidades foram feitas as entregas simbólicas de vouchers de vale-gás, sendo 410 para Mauá e seis para Ribeirão Pires, e também de cestas básicas, sendo 800 para Mauá e 2.000 para Ribeirão Pires.

Garcia prevê que Butanvac seja principal vacina em 2020

Em visita ao Grande ABC ontem, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), afirmou que o governo do Estado trabalha para que a Butanvac, vacina contra a Covid-19 que vem sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, possa ser o imunizante do Brasil e a principal opção para conter o coronavírus a partir de 2022.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou na quarta-feira o início dos testes em voluntários que fazem parte do estudo clínico do imunizante, que tem produção 100% brasileira, mas usa tecnologia desenvolvida pelo hospital norte-americano Mount Sinai.

Com o aval da Anvisa, o Butantan vai iniciar a etapa A das fases 1 e 2 dos estudos, que terá a participação de cerca de 400 voluntários. No total, nas fases 1 e 2, está prevista a aplicação de doses em 6.000 pessoas.

A fase 1 começou ontem com vacinação de grupo de voluntários no Hemocentro de Ribeirão Preto, centro de pesquisa vinculado à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP (Universidade de São Paulo), que é responsável pela parte inicial do projeto. Ainda não está definido onde serão realizados os outros testes. A USCS (Universidade Municipal de São Caetano), que atuou nas avaliações da Coronavac, do próprio Butantan, e da Janssen, ainda não foi contatada pelo instituto.

“Já inicia o teste da Butanvac essa semana, o governador (João) Doria (PSDB) vai fazer o primeiro teste em população para que a gente comece a avaliar a eficácia da vacina. A esperança é grande de que ela seja uma ótima vacina e a nossa expectativa é que a Butanvac seja o imunizante do Brasil a partir do ano que vem”, afirmou o vice-governador. A afirmação se baseia no fato de que, provavelmente, a imunização contra a Covid precise ser refeita ano a ano, como acontece atualmente com o vírus Influenza (gripe). “A Butanvac é a esperança que a gente possa vacinar todos os brasileiros”, concluiu o tucano.

HOSPITAL NARDINI

O vice-governador afirmou que estão sendo discutidas as tratativas para que o Estado volte a repassar R$ 1 milhão ao mês para custeio do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, em Mauá, que, apesar de ser municipal, atende as populações de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. De acordo com o prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), o repasse foi suspenso por falta de prestação de contas da gestão anterior, sob o comando de Atila Jacomussi (SD).

A Secretaria de Estado da Saúde está avaliando quais equipamentos precisam de aporte estadual e, segundo o vice-governador, o Nardini é um deles. A deputada estadual Carla Morando (PSDB), que esteve presente nas agendas do vice-governador na região, afirmou que também está tomando parte nas discussões e que acredita que a liberação dos recurso e a retomada do custeio devem ocorrer em breve.