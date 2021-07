Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



08/07/2021 | 22:42



Santo André e São Bernardo colocaram fim ontem ao toque de recolher diferenciado que haviam adotado desde o dia 31 de maio, quando passaram a vigorar no Estado as regras da fase de transição do Plano São Paulo. Com isso, o transporte público municipal, que estava funcionando apenas até as 22h, a partir de hoje está à disposição normalmente até meia-noite, assim como já acontecia nas outras cinco cidades do Grande ABC.

A medida vai ao encontro do que foi anunciado na quarta-feira pelo governador João Doria (PSDB), que justificou a queda nos indicadores de casos, mortes e internações por Covid-19 para ampliar a flexibilização do Plano São Paulo, permitindo que todos os estabelecimentos comerciais que estavam autorizados a funcionar, como bares e restaurantes, possam abrir as portas entre 6h e 23h, ampliando em duas horas o fechamento, que antes era às 21h. As novas medidas passam a vigorar nos 645 municípios paulistas hoje.

Além do horário ampliado, os comércios também vão poder receber mais clientes a partir de hoje. Se antes a limitação era de 40% da capacidade, de acordo com o que foi publicado na quarta-feira no Diário Oficial, agora os estabelecimentos podem aceitar até 60% da capacidade definida no alvará de funcionamento.

“Estamos ampliando a capacidade de os comércios atuarem, podendo ficar abertos até as 23h. Os números da pandemia estão permitindo essa flexibilização. Com cuidado, organização, solidariedade e respeito, sem punir ninguém, sem brigar, sem colocar ninguém no fim da fila (da vacinação), a gente consegue fazer os números ficarem positivos. Ainda precisamos de cuidado, claro, de máscara, mas o número de pessoas vacinadas já nos dá essa possibilidade de diminuir as restrições”, comemorou o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

“A vacinação da população tem sido aliada fundamental para reduzirmos os números de casos e internações no município. Em julho atingimos uma das menores taxas de ocupação em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) desde o início da pandemia, abaixo dos 50%. É graças ao avanço da campanha de imunização que estamos conseguindo flexibilizar a atividade econômica, dando novo respiro aos empresários e à população que tem feito sua parte ao longo da pandemia. Porém, isso não significa que podemos relaxar. Os cuidados continuam, com uso obrigatório de máscaras, isolamento social e todas as medidas sanitárias que têm feito a diferença até aqui”, destacou o prefeito Orlando Morando (PSDB).