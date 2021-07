Senado aprova indicação de Fernanda Guardado para o BC

08/07/2021 | 20:48



O Senado aprovou na noite desta quinta-feira, 8, a indicação de Fernanda Rumenos Guardado para diretora de Assuntos Internacionais e Riscos Corporativos do Banco Central.

Na segunda-feira, durante sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Fernanda Guardado destacou que os indicadores mais recentes de atividade econômica têm surpreendido para cima.

"Esse processo de revisão para cima das projeções de PIB para este ano do mercado e do próprio BC mostra que temos uma resiliência maior da economia ao longo das novas ondas de pandemia", avaliou. Para a economista, o impacto da atividade sobre emprego vai aparecer com avanço da vacinação contra a covid-19.

Guardado possui graduação, mestrado e doutorado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro. É especializada em política monetária, setor publico e economia internacional. Tem experiência de 10 anos atuando como economista no mercado financeiro.

Além de Fernanda, todos os outros 11 nomes que foram submetidos ao Plenário da Casa em indicações do Executivo para cargos de confiança em órgãos públicos, autarquias, embaixadas e agências reguladoras também foram aprovados.