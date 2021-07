Obituário - 9 de julho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/07/2021 | 00:01





Ruth Prado

(Cubatão, São Paulo, 10-5-1936 – Santo André, 5-7-2021)

Ela foi colaboradora desta página Memória. Ruth Prado, fiel escudeira do marido corintiano, João Simão. Pauteira de primeira, quando nos indicou Dona Luiza, a crocheteira de São Caetano de 104 anos, cuja história foi contada em 1998. E quando nos contou o dia em que virou torcedora do rancho Ocara.

Foi em 1960. O desfile de Carnaval de Santo André foi pela Avenida Portugal. Ocara, campeão. A jovem Ruth Prado lá estava. Ganhou uma carta de baralho de lembrança do Ocara, troféu que guardou com carinho e dividiu com esta página Memória, que a publicou em 2010 – e que voltaremos a publicar no próximo Carnaval.

Dona Ruth era filha de Benedicto Marcelino Prado e de Mercedes Chentafante Prado. Viúva de João Simão. Parte aos 85 anos. Deixa a filha Tamara e seu corpo foi enviado ao Memorial Planalto.

SANTO ANDRÉ

Antonio Angelo Bergamo, 90. Natural de Urupês (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Pedro Tarasinsky, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Olinda Costa Tafarelo, 84. Natural de Indiana (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eunice Daniel Rosa, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Marta Vieira de Aréde, 79. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 5. Campo das Oliveiras, Jacareí (São Paulo).

Antonio Lima, 77. Natural de Indiana (São Paulo). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Darci Maria Salvador, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilma Rodrigues das Neves, 76. Natural de Santa Cruz Cabrália (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Maria Railda Cordeiro de Oliveira, 72. Natural de Tanquinho (Bahia). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Zeli Rodrigues Hernandes, 69. Natural de Guaimbê (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Serviços gerais. Dia 5, em Santo André. Memorial Planalto.

Diniz da Fonseca Neto, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Angelina Berthi, 66. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Pensionista. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rafael dos Santos Carvalho, 33. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Mecânico. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Lelita Gomes dos Santos, 89. Natural de Jequié (Bahia). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Memorial Planalto.

Valdomiro Castioni, 80. Natural de Ibirá (São Paulo). Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

José Francisco da Cunham, 79. Natural de Lambari (Minas Gerais). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Jorge Koji Fukukawa, 71. Natural de Garça (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Iraci Francisca Silva Santana, 67. Natural de Santana (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Valdeniza Ferreira Souza, 65. Natural de Barbalha (Ceará). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Antonio Álvares Filho, 65. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Fabiano Feitosa Asanuma, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 5, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Mario Monteiro, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Flavio Augusto de Souza, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Nelsina Maria da Silva, 87. Natural de Tarumirim (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Celina Gomes Pereira, 77. Natural de Assaré (Ceará). Residia em Diadema. Dia 4, em São Bernardo, Cemitério Altaneira (Ceará).

Nivelson da Silva Oliveira, 62. Natural de Dolcinópolis (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Cemitério da Paixão, em Franco da Rocha (São Paulo).

Silvio Luís Mazzo, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Jenivaldo Euclides da Silva, 55. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia em Bom Conselho (Pernambuco). REsidia no bairro Taboão. Dia 5. Memorial Phoenix.

Vandinei Gonçalves Ambrósio, 46. Natural do Estado do Paraná. Residia no Jardim Santa Rita, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Lucimara Alves, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 5. Cemitério Municipal.

Ainna Mara Coimbra Finez, 39. Natural de Viçosa (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Wellington Gomes Pereira, 39. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 5. Cemitério Municipal

RIBEIRÃO PIRES

Antonio Catarina, 63. Natural de Lagoinha (São Paulo). Residia no bairro Itrapoa, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Maria de Fátima Lascas Pinho Gomes, 55. Natural de Portugal. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 5. Vale dos Pinheirais.