Ricardo Graça, zagueiro do Vasco, é convocado para a seleção olímpica

08/07/2021 | 18:48



O zagueiro Ricardo Graça, do Vasco da Gama, foi convocado para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. O técnico André Jardine chamou o jogador para substituir Gabriel Magalhães. O defensor do Arsenal foi cortado na última terça-feira em virtude de uma lesão no joelho.

Graça participou da campanha do Brasil no Torneio Pré-Olímpico, na Colômbia, em 2020, quando a seleção garantiu a vaga para defender o ouro em Tóquio. O defensor foi titular da equipe no último jogo do quadrangular final contra a Argentina, na vitória por 3 a 0. Além dele, o Vasco também será representado pelo goleiro Lucão na Olimpíada.

O jovem zagueiro não escondeu a emoção ao receber a notícia, motivo de celebração entre os companheiros. Ele soube de sua convocação antes do treino do Vasco nesta quinta e ouviu a novidade do presidente Jorge Salgado. Logo depois, emocionado, se ajoelhou e não conteve o choro.

"Meu choro é de alegria, felicidade. Só passa agora pela minha cabeça um filme, estou lembrando de tudo que passei para chegar até aqui", justificou. "Sou muito grato a Deus por estar vivendo esse momento. Agradeço também minha família, ao Vasco, comissão técnica, meus companheiros. Esse é o ápice da minha carreira. Disputar uma Olimpíada é algo que sempre sonhei e almejei. Vou dar meu melhor para trazer o ouro para nosso país", prometeu o vascaíno.

Ricardo Graça se apresenta em São Paulo, no Hotel Pullman Ibirapuera, onde a delegação está concentrada, na manhã desta sexta-feira. No mesmo dia, o grupo quase completo, faltando apenas Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Richarlison e Douglas Luiz, embarca para o Japão.

Atual campeão olímpico, o Brasil estreia em Tóquio dia 22 de julho, contra a Alemanha.

Na fase de grupos, a seleção também enfrenta a Costa do Marfim, dia 25, e a Arábia Saudita, no dia 28.