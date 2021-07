Polícia Civil e GCM de Diadema fazem operação contra furto de fios

da Redação



08/07/2021 | 17:36



Visando inibir e combater casos de furtos e receptação de cabos e fios elétricos e de telefonia, além de outros materiais metálicos, a Secretaria de Segurança Cidadã da Prefeitura de Diadema solicitou apoio investigativo à Polícia Civil. A operação, realizada ontem, com o apoio da GCM (Guarda Civil Municipal), vistoriou 12 comércios de sucatas e ferros-velhos da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, a "Operação Cabo de Força" resultou na prisão de um dos comerciantes fiscalizados, por receptação de motor veicular. Devido a ocorrência, o proprietário foi conduzido à Delegacia Seccional de Diadema e autuado em flagrante delito.

Com aval do delegado titular da Delegacia Seccional de Diadema, Guerdson Ferreira, e sob a coordenação do delegado Ricardo, do Setor de Investigações Gerais, a "Operação Cabo de Força" também contou com agentes do GOE e equipes de apoio dos Distritos Policiais de Diadema. Ao todo, foram 12 viaturas e 26 policiais civis.

A GCM de Diadema participou da blitz com 11 viaturas e 25 guardas. Outro reforço da Prefeitura, que deu suporte à Operação, foi a equipe de fiscalização do Programa Diadema Legal.

“Essa foi a primeira ação, mas a Prefeitura vai continuar monitorando o volume de ocorrências e, se necessário, sugerir à Polícia Civil, que faça outras diligências pela cidade. Com isso, queremos coibir furtos nas fiações elétricas e telefônicas, mas também prender os receptadores desses e outros metais”, explicou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Benedito Domingos Mariano.