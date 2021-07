Reynaldo Gianecchini deixa Globo e estará na nova temporada de Bom Dia, Verônica - enquanto Miguel Falabella pode retornar à emissora

08/07/2021 | 17:10



Parece que a Globo vai passar por uma renovação e tanto em seu elenco! Isso porque, ao que tudo indica, Miguel Falabella estaria se preparando para retornar à emissora, enquanto Reynaldo Gianecchini teria decidido deixar a casa após 21 anos de exclusividade.

Em fevereiro, a colunista Patrícia Kogut havia anunciado que Reynaldo e Christiane Torloni foram retirados de Verdades Secretas 2 depois que o escritor Walcyr Carrasco decidiu fazer alterações no texto, realizando ainda outras alterações de elencos e personagens. Já de acordo com o jornal Metrópoles, essa teria sido a gota d'água para o ator, que estava sem novos trabalhos desde 2019 e que há um ano não tinha mais contrato de exclusividade com a emissora.

Os fãs de Gianecchini, no entanto, podem ficar tranquilos: ele já está confirmado em um novo trabalho, produzido por ninguém menos que a Netflix! Assim como outros artistas, a exemplo de Bruno Gagliasso, Reynaldo acabou assinando com a plataforma de streaming, e será um dos protagonistas da próxima temporada de Bom Dia, Verônica.

Isso é que é sucesso, não é mesmo?

Enquanto isso, pode ser que a Globo tenha um veterano de volta aos estúdios. De acordo com Patrícia Kogut, o diretor Carlos Araújo teria convidado Miguel Falabella a retornar para a emissora para realizar uma participação de peso em 15 capítulos da trama Olho por Olho de João Emanuel Carneiro. Por enquanto, o acerto ainda estaria em negociação.