Férias de julho: o que fazer e onde ficar em Águas de São Pedro

Redação

Do Rota de Férias



08/07/2021 | 16:56



Conhecida por suas águas terapêuticas, a cidade de Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, é uma ótima pedida para quem quer aproveitar as férias de julho. Com atrações para toda a família, o destino também abriga hotéis confortáveis e muito aconchegantes.

Águas de São Pedro: o que fazer?

As águas terapêuticas atraem a atenção dos turistas que visitam a região. É possível conhecer mais sobre cada uma delas e explorar diversas fontes. A da Juventude, por exemplo, tem o segundo maior teor de enxofre do mundo. Por isso, seu líquido é recomendado para tratamentos de reumatismo, asma e doenças da pele.

A cidade também é ótima para quem ama fazer caminhadas e explorar o comércio local. A dica é tirar um tempinho para passear pela avenida principal e conhecer suas várias lojinhas. Ali, é possível encontrar uma série de produtos artesanais, como bebidas e guloseimas.

Onde ficar?

Águas de São Pedro conta com uma série de acomodações legais, como o Hotel Portal das Águas. O local oferece um ambiente tranquilo para quem deseja descansar da rotina de trabalho. Na área externa, os hóspedes encontram fitness center e salão de jogos para a diversão em família, além de piscina (adulto e infantil), spa completo com piscina climatizada coberta, hidromassagem e cascata. Para quem vai viajar com crianças pequenas, há também brinquedoteca e copa do bebê para o preparo de mamadeiras.

O estabelecimento preparou alguns pacotes especiais para as férias de julho. As tarifas variam a partir de R$ 1.544 para três diárias, R$ 2.574 para cinco diárias e R$ 3.603 para sete diárias, sempre com café da manhã incluso e cortesia para uma criança de até cinco anos no mesmo apartamento dos pais.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar a viagem para Águas de São Pedro, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.