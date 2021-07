São Bernardo suspende toque de recolher e amplia funcionamento da atividade econômica

da Redação



08/07/2021 | 16:32



A Prefeitura de São Bernardo publicou hoje novo decreto que suspende o Toque de Recolher das 22h às 4h e amplia o horário de funcionamento das atividades econômicas e sociais das 6h às 22h, com tolerância até às 23h, a partir de amanhã. A medida acompanha o Plano São Paulo, do Governo do Estado, e ocorre após a cidade registrar queda significativa na ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), em decorrência do avanço da campanha de imunização contra a Covid-19.

Além das atividades econômicas, também estarão autorizados a funcionar até as 22h, com tolerância até as 23h, as igrejas e templos religiosos, cinemas, museus, parques e praças públicos e privados, academias de esportes, dança e ballet, atividades esportivas individuais e coletivas, os centros esportivos e os clubes sociais e esportivos, inclusive saunas e vestiários. Os serviços de delivery e os postos de combustíveis poderão funcionar por até 24h, enquanto as atividades de drive thru e take away ficam limitadas a funcionar até, no máximo, as 23h.

“A vacinação da população tem sido uma aliada fundamental para reduzirmos os números de casos e internações no município. Em julho atingimos uma das menores taxas de ocupação em UTIs desde o início da pandemia, abaixo dos 50%. É graças ao avanço da campanha de imunização que estamos conseguindo flexibilizar a atividade econômica, dando um novo respiro aos empresários e à população que tem feito sua parte ao longo da pandemia. Porém, isso não significa que podemos relaxar. Os cuidados continuam, com uso obrigatório de máscaras, isolamento social e todas as medidas sanitárias que têm feito a diferença até aqui”, destacou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

TOQUE DE RECOLHER

Em vigor na cidade desde o dia 7 de maio, o toque de recolher das 22h às 4h será suspenso a partir de amanhã, com retomada do transporte público municipal até as 0h. Em dois meses de operação, foram 166 ocorrências de aglomerações atendidas pela GCM (Guarda Civil Municipal), 484 estabelecimentos fechados por descumprimento das medidas sanitárias e 35.359 pessoas orientadas sobre as regras de isolamento social.

AULAS DO ENSINO SUPERIOR

A partir do dia 2 de agosto também fica autorizado o retorno das aulas presenciais nas instituições de nível superior e escolas técnicas, das 6h às 23h. A ocupação máxima permitida é de 60%. Na rede municipal, as aulas presenciais estão autorizadas desde o dia 17 de maio, em modelo híbrido, ou seja, mesclando aulas presenciais e remotas, e com 35% da capacidade. Até a retomada completa das aulas presenciais, cada um dos 82 mil estudantes continuará recebendo o Cartão Merenda, benefício mensal no valor de R$ 85 para a compra exclusiva de alimentos. A próxima recarga está prevista para a semana que vem. Na rede privada, as aulas presenciais estão autorizadas desde 14 de abril.