Zilu Camargo perde briga judicial e reclama de reação de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda: - Não é certo, não é justo

08/07/2021 | 16:10



Nessa quinta-feira, dia 8, a briga judicial entre Zezé Di Camargo e Zilu Camargo finalmente chegou ao fim. A empresária pediu em 2014 uma revisão da divisão de bens, mas o juiz deu a vitória para o cantor sertanejo. Com isso, Zilu postou um vídeo em seu canal de YouTube para fazer um desabafo. Ela esclarece que não ficou chateada com o resultado do processo, mas sim, com a reação de Zezé e Graciele Lacerda. Primeiro, ela começa dizendo o seguinte:

- Meu amores, eu estou aqui para fazer um desabafo, até porque eu estou vendo rolar nas redes sociais meu ex-marido se vangloriando porque na verdade, ontem deu a notícia do processo que a gente estava tendo um com o outro e ele ganhou. Ele ganhou, mas lá em cima Deus sabe quem está certo e quem está errado. A Justiça do homem prevaleceu, a Justiça de Deus ele sabe que virá. Porque, na verdade, eu jamais entraria com um processo seu não tivesse certeza do que estivesse acontecendo na minha vida.

Zilu continua:

- Infelizmente eu fui muito imatura. No momento da emoção, no momento do desespero, eu fui assinando todos os documentos que ele queria que eu assinasse. Tanto que uma fazenda que vale 30 milhões [de reais], deu dois milhões na minha parte. Eu teria direito a mais. Mas fazer o que, né? A Justiça do homem é assim. Ela olha para o lado mais forte. E ele ganhou, realmente. Posso até recorrer pela terceira vez, mas eu não quero mais, chega.

Em seguida, afirma que o dinheiro que ficou para ela é o suficiente:

- O que ele me deu foi pouca coisa, mas eu vou fazer essa pouca coisa acontecer e posso viver muito bem com isso, estou vivendo, da minha maneira. Eu só queria que ele parasse de se promover em cima disso. Até porque ele falou que estava feliz que recebeu a notícia e eu fico feliz por ele. Porque tudo foi conquistado por ele, tudo é dele, não tem problema. Agora ele, a mulher dele ficar usando as redes sociais pra repudiar em cima de mim? Não é certo, não é justo. Eu tô muito chateada e não é de ter perdido o caso. É da forma que ele está conduzindo a situação. É muito chato.

Por fim, conclui:

- Infelizmente o juiz deu causa ganha para ele, até porque eu assinei todos os documentos. O erro foi meu, eu que assinei todos os documentos. Eu não devia ter assinado. Eu tenho que pagar pelo meu erro e eu vou pagar.