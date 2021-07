Com 682 milhões de reais investidos, filme da Netflix com The Rock e Gal Gadot ganha data de estreia

08/07/2021 | 15:10



Era filme de ação que você queria? Então é isso que você terá! Na tarde desta quinta-feira, dia 8, os atores Ryan Reynolds, Gal Gadot e Dwayne The Rock Johnson divulgaram a data de estreia da trama Alerta Vermelho, considerada a produção mais cara da Netflix até então. Mas calma que ainda está um pouquinho longe: o longa chegará à plataforma de streaming somente no dia 12 de novembro deste ano.

De acordo com informações do site Deadline, Alerta Vermelho teve um investimento de 130 milhões de dólares, cerca de 682 milhões de reais. Com o filme, The Rock faturou, sozinho, 20 milhões de dólares, aproximadamente 104 milhões de reais. Agora, é aguardar para ver se o projeto fará sucesso - mas vamos combinar que ele já tem tudo para isso, não é?

A sinopse do filme, que ainda não teve trailer divulgado, é a seguinte:

O alerta vermelho da Interpol é um pedido global de busca e apreensão dos criminosos mais procurados do mundo. Mas, quando um roubo ousado reúne um dos principais investigadores do FBI (Johnson) e dois criminosos rivais (Gadot, Reynolds), o resultado pode ser imprevisível.

E aí, quem ficou ansioso?