Filho mais velho de Megan Fox sofre bullying por usar vestidos

08/07/2021 | 14:10



Megan Fox revelou que o filho mais velho sofre bullying! Segundo informações da revista InStyle, a atriz afirmou que o filho Noah Shannon, de oito anos de idade, é criticado na internet e na escola por usar vestidos:

- Eu quero que ele nunca tenha que ler essa m***a, porque ele ouve de crianças pequenas em sua própria escola que estão tipo: Garotos não usam vestidos.

De acordo com a revista People, em 2019, no programa The Talk, Megan já havia falado que Noah era um menino ligado à moda e que gostava de usar vestidos:

- Às vezes, ele se veste sozinho e às vezes gosta de usar vestidos. E eu o mando para uma escola realmente liberal e hippie, mas mesmo lá, aqui na Califórnia, ele ainda tem meninos falando: Meninos não usam vestidos ou meninos não usam rosa. Então, estamos passando por isso agora, onde estou tentando ensiná-lo a ser confiante, não importa o que os outros digam. Ele usou um há dois dias para ir à escola, e ele voltou para casa e eu fiquei tipo: Como foi? Algum dos amigos da escola tem algo a dizer? E ele disse: Bem, todos os meninos riram quando eu entrei, mas eu não me importo, eu amo muito vestidos. Ele desenha roupas. Ele é muito talentoso.

Além de Noah, Megan Fox é mãe de outros dois filhos: Bodhi Ransom, de sete anos de idade, e Journey River, de quatro anos. As três crianças são fruto do casamento da atriz com Brian Austin Green, que chegou ao fim em 2020. Atualmente, Megan namora com o rapper Machine Gun Kelly, e Brian está em um relacionamento com Sharna Burgess.

Na última quarta-feira, dia 7, Brian fez uma publicação no Instagram beijando a amada e a foto ganhou um comentário de Megan Fox, que acabou sendo visto como irônico. Ele escreveu:

Já se passou muito tempo desde que estive com alguém com quem possa realmente compartilhar a vida.

Não há mais ninguém com quem eu possa imaginar compartilhá-la. Eu amo você, respondeu Sharna.

Grata por Sharna, comentou Megan Fox.

Depois dos boatos de que Megan teria alfinetado o ex-marido, ele decidiu postar uma mensagem no Instagram Stories nesta quinta-feira, dia 8:

Para as pessoas que querem ou precisam de esclarecimentos, eu e a Megan nos damos muito bem. Nenhum dos dois está dando alfinetadas no outro. Nós estamos trabalhando pesado para nos darmos bem e criar juntos os nossos filhos. Então, fiquem seguros e espalhem amor e carinho.