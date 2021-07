Autora da série de livros Bridgerton lamenta morte de familiares após acidente de carro: Perdi meu pai e não tenho irmã com quem chorar

08/07/2021 | 14:10



Julia Quinn, autora da série de livros Bridgerton, que inspiraram a produção de mesmo nome da Netflix, anunciou através de seu Instagram que está vivendo uma tragédia pessoal. De acordo com a escritora, seu pai e sua irmã morreram após serem envolvidos em um acidente de trânsito, causado pela queda da carga de um caminhão na rodovia e, em seguida, pela colisão provocada por um motorista que estava embriagado.

Segundo relatos, dois carros que estavam na rua tentaram desacelerar quando a carga do caminhão caiu na pista - mas este terceiro automóvel, com o motorista alcoolizado, gerou o engavetamento. A carga do caminhão ainda bloqueou a pista da frente.

Na rede social, Julia publicou uma série de prints sobre o ocorrido, que estão em inglês, assim como uma foto do pai, Stephen Lewis Cotler, ao lado da irmã, Ariana Elise Cotler, ao final da galeria. Na legenda, ela lamentou a situação:

Perdi meu pai e minha irmã. Porque uma empresa de provisões não prendeu a carga e as sacolas de lona caíram na rodovia. Porque um motorista de picape não se importava em dirigir enquanto seu nível de álcool no sangue era quase três vezes o limite legal. Perdi meu pai e não tenho minha irmã com quem chorar.

Quinn ainda revelou que ela e a irmã, também conhecida pelo nome artístico Violet Charles, haviam escrito uma história em quadrinhos em homenagem ao pai, e que isso ainda era um segredo das duas:

Perdi minha irmã Violet Charles, com quem acabava de terminar uma história em quadrinhos. Foi dedicada ao nosso pai. Ainda será dedicada ao nosso pai. Não será mais uma surpresa, mas gostaria de pensar que ele suspeitou que faríamos isso. Ele nos conhecia tão bem. Ele era nosso pai.

De acordo com a People, a Patrulha Rodoviária de Utah, cidade dos Estados Unidos na qual ocorreu o acidente, confirmou que a situação ocorreu por volta das 20h30 da última quarta-feira, dia 7. O veículo ainda descreve a situação com base nas informações obtidas:

Uma empresa de provisões perdeu sua carga de sacolas de lona na rodovia. Dois carros pararam, ou quase pararam, por causa dos escombros. Um Ford F-250 verde encontrou o tráfego parado e colidiu com um Toyota Prius vermelho. O Prius então atingiu um Chevy Malibu prateado.

Stephan, pai da escritora, estava dirigindo o Toyota Prius, enquanto sua filha Ariana estava no banco do passageiro. O carro da família ficou preso entre os dois veículos, e pai e filha morreram no local. Duas pessoas que estavam a bordo do Chevy Malibu foram levadas para um hospital em estado grave, enquanto um terceiro indivíduo em estado crítico teve de ser levado de helicóptero até outra instituição médica.

O motorista do Ford F-250, que causou a colisão, teve ferimentos leves e foi preso por dirigir alcoolizado - sendo que, de acordo com a patrulha rodoviária estadual, o nível de álcool no sangue do indivíduo era quase três vezes o limite legal.