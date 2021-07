Brasileiros vacinados são liberados para entrar em Anguilla, no Caribe; CoronaVac está fora da lista

Redação

Sem casos de covid-19 registrados no momento, Anguilla, no Caribe, é mais uma país que abre as portas para alguns brasileiros vacinados. De acordo com comunicado distribuído pela autoridade de turismo local, turistas totalmente imunizados com doses das vacinas AstraZeneca, Pfizer, Janssen ou Moderna (a CoronaVac, por enquanto, não é aceita), de qualquer lugar do mundo, podem entrar na ilha desde 1º de julho de 2021 sem a necessidade de fazer quarentena.

A medida não dispensa a realização de um teste RT-PCR de swab nasal, sem custo adicional, assim que se desembarca por lá. Fora isso, é preciso apresentar outro teste RT-PCR negativo realizado de três a cinco dias antes da chegada, mesmo no caso de estar totalmente vacinado.

Apenas dois grupos de turistas estão dispensados de apresentar comprovante de vacinação para entrar em Anguilla sem a necessidade de fazer quarentena: mulheres grávidas e pessoas com até 18 anos de idade.

Regras para entrar em Anguilla

Para obter autorização de entrada em Anguilla, no Caribe, o viajante precisa cumprir as seguintes regras:

Antes da viagem

Estar totalmente vacinado – A partir de 1º de julho, quem quiser visitar Anguilla e for elegível para a vacina contra covid-19 deve estar totalmente vacinados. Ou seja, quem recebeu a última dose de uma vacina de duas doses ou a vacina de dose única, no mínimo, três semanas (21 dias) antes da chegada à ilha.

e for elegível para a vacina contra covid-19 deve estar totalmente vacinados. Ou seja, quem recebeu a última dose de uma vacina de duas doses ou a vacina de dose única, no mínimo, três semanas (21 dias) antes da chegada à ilha. Fazer inscrição – Inscrever-se para “permissão de entrada” no site oficial do Turismo de Anguilla (As inscrições não serão aceitas se feitas depois de 12h, horário de Anguilla , do dia anterior à chegada). Dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail visitanguilla@gov.ai (respostas são dadas em até 12 horas) ou pelos telefones 1-264-584-2710 ou 1-264-497-5666, entre 8h e 19h (horário de Anguilla ).

, do dia anterior à chegada). Dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail visitanguilla@gov.ai (respostas são dadas em até 12 horas) ou pelos telefones 1-264-584-2710 ou 1-264-497-5666, entre 8h e 19h (horário de ). Enviar um teste negativo – Fornecer o resultado negativo de um teste RT-PCR de swab nasal feito de três a cinco dias antes da chegada (o resultado precisa ser anexado junto ao pedido de permissão de entrada).

Na chegada a Anguilla

Ao desembarcar na ilha caribenha, o turista precisa:

Ser testado em seu porto de entrada.

Receber uma pulseira amarela. Apenas um representante do Ministério da Saúde está autorizado a remover a pulseira emitida.

Fornecer informações de contato pessoal aos representantes da equipe de saúde.

Depois de passar pela Imigração e pela Alfândega, seguir imediatamente para sua hospedagem por um meio de transporte terrestre certificado.

Permanecer em sua hospedagem até receber o resultado do teste RT-PCR de covid-19 negativo feito no porto de entrada (geralmente, são recebidos em até 12 horas).

Até receber o resultado do teste rt-PCR negativo feito na chegada, manter o distanciamento social de indivíduos que não pertençam ao mesmo grupo de viagem; será solicitado que se use apenas os restaurantes de sua hospedagem e serviços de entrega de comida e não poderá acessar spas e academias.

Durante a viagem

Uma vez que o resultado negativo do teste feito no porto de entrada for recebido, o visitante está livre para circular em Anguilla, mas deve:

Seguir e respeitar todos os protocolos dos estabelecimentos na ilha.

Manter a higiene adequada das mãos.

Usar máscara onde o distanciamento social não possa ser mantido e em todas as áreas públicas.

Quem tiver 18 anos ou menos pode ser submetido ao teste RT-PCR quatro dias após a chegada.

Qualquer visitante que apresentar resultado positivo em qualquer etapa após sua chegada será isolado na propriedade anfitriã, arcando com as despesas.

Como chegar a Anguilla

Não há voos diretos entre o Brasil e Anguilla. Hoje, para chegar ao país caribenho, as melhores rotas aéreas são via Cidade do Panamá ou México.

Onde ficar em Anguilla

