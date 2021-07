Processo de Giselle Itié contra Antonia Fontenelle é arquivado

08/07/2021 | 13:11



Giselle Itié abriu um processo contra Antonia Fontenelle e a acusou de xenofobia depois que a youtuber disse para a atriz voltar para seu país de origem, o México.

Agora, segundo informações do colunista Leo Dias, o inquérito policial que investigava o suposto crime foi arquivado em definitivo, e o Ministério Público decidiu por não abrir processo. Para o colunista, Antonia Fontenelle afirmou:

- Não houve perda ou ganho. Não houve processo. O Ministério Público arquivou definitivamente a acusação por entender que não houve crime algum. O que houve de fato foi uma denúncia caluniosa. Isso, sim, é crime. Ela ainda tentou me processar no cível pedindo 50 mil reais. Vai trabalhar, filha.

Maternidade

Em entrevista para a colunista Patricia Kogut, Giselle Itié abriu o jogo sobre a maternidade! A atriz, que é mãe de Pedro Luna, nascido em março de 2020, falou sobre a decisão de expor o filho nas redes sociais:

- Eu era mais no casulo das redes, na minha. Agora, sinto que existe uma troca maior com os seguidores, uma troca muito real, saudável e harmoniosa. Cinco dias depois que tive bebê, fechou o mundo. Foi nas redes que consegui encontrar apoio de mães recém-paridas também. Foi e é muito acolhedor. É gratificante saber que eu estou ajudando mães, assim como elas estão me ajudando.

A atriz, que está separada do ator Guilherme Winter, pai de seu filho, comentou sobre maternidade solo:

- Percebi o quanto é importante desromantizar a maternidade. Muitas vezes é castrador para as mães exercer a maternidade e esquecer de si mesmas. Não é bom para ela nem para o filho. Na maioria dos casos, as mães são solo e não sabem. Infelizmente, a sociedade patriarcal e machista não acolheu a paternidade nem ensinou. É importante que os pais exerçam 100% da paternidade. E isso não é ajudar. Não fizemos filho sozinhas. Não é só o lado recreativo, do pai carinhoso. Isso é bacana, mas tem que cuidar, trocar fralda, dar banho, ficar ligado na vacina. Se o pai acolhe a mãe, está acolhendo o bebê. Ele [Guilherme] é superpresente e supercarinhoso.

Giselle voltou a trabalhar recentemente em gravações de uma nova série chamada O Rei da TV, que vai contar a história de Silvio Santos, e contou um pouco sobre sua personagem:

- A personagem é incrível. Michelly Vega é uma atriz que vem para o Brasil fazer uma novela do SBT. Sempre tive muita certeza da minha escolha de atuar. Isso me alimenta como pessoa. Essa volta tem sido gratificante. É uma prazer estar em cena. Agradeço por fazer isso num período tão crítico e triste.

A artista ainda relembrou que no começo da pandemia, a família enfrentou momentos difíceis:

- Meus pais perderam o restaurante que eles tinham. É uma situação bem delicada. A família toda está numa força-tarefa. É muita informação, tem muitas pessoas morrendo... O bebê veio para iluminar, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar muito de pé para ele não sentir essa energia pesada. Por isso, sou muito grata por conseguir trabalhar. Isso me dá tranquilidade não só para poder ajudar a minha família, mas para aumentar a poupança desse menino, porque a gente não sabe para onde vai este país.

Por fim, ela comentou que não pensa em ter um novo relacionamento:

- Sou libriana, era namoradeira. Agora não tenho condições. Estou isolada com a minha mãe. Ela não tomou a segunda dose da vacina ainda. Não me permito. Só saio de casa para trabalhar mesmo ou para ir ao parque com o Pedro, por exemplo. Graças a Deus estou sendo alimentada pelo amor do pequeno, que não deixa de ser amor. Enfim, estou nesse rolê muito louco. Não sei como vai ser quando abrir a porteira. Coração chega a explodir.