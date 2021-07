Filhas de Gugu Liberato são emancipadas

08/07/2021 | 13:10



Você já deve ter visto aqui, que o processo de inventário de Gugu Liberato está andando com passos de tartaruga e segundo o jornalista Leo Dias, do Metrópoles, as filhas do apresentador resolveram dar um rumo diferente nesta história.

Agora segundo informações de Mônica Bergamo, as gêmeas, Marina e Sofia, de 17 anos de idade teriam sido emancipadas pela mãe, Rose Miram di Matteo, porque elas estariam insatisfeitas com a falta de informação sobre a administração de todos os bens e do processo de inventário que está sendo conduzido por Aparecida Liberato, irmã de Gugu.

Por conta desta insatisfação, as filhas de Gugu Liberato então contrataram um advogado que por sinal atual no processo de reconhecimento de união estável de Rose Miriam e Gugu.