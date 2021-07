Viúva de Chico Anysio respira sem ajuda de aparelhos, mas segue em estado grave

08/07/2021 | 13:03



Malga Di Paula, que está internada na UTI em decorrência de complicações da covid-19, já não precisa mais de aparelhos para respirar. A informação foi divulgada, em nota, pelo escritório de advocacia da viúva de Chico Anysio na noite desta quarta-feira, 7.

De acordo com boletim médico, ela está sem sedativos, apesar de o estado de saúde de Malga ser ainda grave.

"Com isso, (ela) deve sair da UTI em breve. Apesar da saúde da escritora e empresária ainda ser delicada e demandar de tratamentos, a sua melhora está sendo gradual e positiva", diz o comunicado.

Malga e a mãe, Dona Udila, foram internadas em junho e em hospitais de cidades diferentes, no Rio Grande do Sul, devido a complicações decorrentes do coronavírus. Segundo boletim médico, a sogra de Chico Anysio realizou uma traqueostomia na tarde desta quarta-feira , 7. "O procedimento foi feito com sucesso e ela se encontra estável. O estado de Malga chegou a ser considerado muito grave pela equipe médica, diferente de sua mãe, que se manteve estável", afirma a nota.

A família agradece a todos os amigos e fãs pelo carinho e orações. "Além de todo o excelente trabalho dos heróis da saúde e avanços da ciência, a grande corrente de orações também contribuiu para que mãe e filha pudessem voltar a respirar sozinhas no mesmo dia. Continuemos enviando energia de cura para que essa evolução seja cada vez melhor às nossas guerreiras e a todos demais acamados pelo coronavírus. Os familiares também se solidarizam a todas as vítimas e famílias afetadas pela doença", finaliza o comunicado.