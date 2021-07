Ainda internado, filho de Kyra Gracie e Malvino Salvador completa seis meses de vida: Meu pequeno campeão

08/07/2021 | 12:10



Rayan, filho de Kyra Gracie e Malvino Salvador, completa seis meses de idade nesta quinta-feira, dia 8. A lutadora postou uma foto deitada ao lado do bebê - que está internado na UTI desde a última segunda-feira, dia 5, por causa de uma bronquiolite - e escreveu:

Hoje meu pequeno campeão completa seis meses. Dessa vez estamos comemorando dentro do CTI cada melhora do quadro. Assim vamos, em um passo de cada vez. São dias difíceis, com coração apertado demais, mas ele já está melhorando. É muito, muito bom receber esse carinho e orações de vocês. Meu coração enche de alegria e de força a cada uma que eu recebo, agradeço por isso. Seguimos com a energia positiva e sempre confiando em Deus.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria de imprensa de Malvino Salvador afirmou que ainda não tem nenhuma novidade sobre o estado de saúde do bebê.