Acidente com ônibus de time de futsal deixa dois mortos e 20 feridos no Paraná

08/07/2021 | 12:00



O time do Umuarama Futsal sofreu um grave acidente na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na manhã desta quinta-feira, 8. De acordo com informações da Polícia Militar, há duas vítimas, além de uma pessoa gravemente ferida e outras 20 com ferimentos leves.

O acidente aconteceu na altura do km 667, sentido Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal informou que bloqueou a pista para atender a ocorrência, que envolveu também uma carreta. Segundo a polícia, morreram um atleta da base do Umuarama, que estava no fundo do ônibus, e o motorista do veículo.

Nei Victor, técnico do time, disse que o elenco se dirigia a Jaraguá do Sul, onde faria um jogo contra a equipe da cidade na sexta-feira, 9, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil de Futsal. O ônibus pertencia ao Umuarama Futsal, segundo a Secretaria Municipal de Esportes de Umuarama.

Diversas equipes já fizeram publicações nas redes sociais se solidarizando com a situação e desejando forças aos familiares e funcionários do clube paranaense.

Uma perícia será feita no veículo para identificar as causas do acidente. A diretoria do Umuarama informa que a manutenção do veículo estava em dia.