Vice-governador anuncia R$ 1 milhão para Bom Prato em Mauá

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



08/07/2021 | 10:31



O vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), esteve na manhã de hoje em Mauá para anunciar o investimento de R$ 1 milhão para implementação de uma unidade do restaurante Bom Prato.

A demanda para o equipamento na cidade foi apresentada em 2014 e desde lá, cinco opções de imóveis foram apresentados pela administração municipal, sem que os locais fossem aprovados. Agora, a prefeitura deverá, mais uma vez, indicar o local onde o restaurante será instalado.

A expectativa é a de que sejam servidas 1.500 refeições ao dia, sendo 1.200 almoços e 300 cafés da manhã. Será selecionada uma instituição para a instalação e operação do equipamento, a exemplo da operação das duas unidades de São Bernardo e da unidade de Santo André.

A Prefeitura de Mauá fará um aporte na implementação e no custeio, mas os valores ainda não foram divulgados. Também foram anunciadas as entregas dos vouchers de vale-gás e liberação de R$ 16 milhões para melhorias da SP052, no trecho entre Mauá e Ribeirão Pires.

Neste momento, o vice-governador está em Ribeirão Pires anunciando investimento de R$ 16 milhões para a conclusão do hospital da cidade.



Em Ribeirão Pires, prefeito Clóvis Volpi (PL) participa de anúncio ao lado de Rodrigo Garcia

e do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB)

Foto: André Henriques/ DGABC