Lagarde: BCE aprovou revisão da estratégia de política monetária de forma unânime

08/07/2021 | 10:27



A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira (8) que a instituição aprovou de forma unânime a revisão de sua estratégia de política monetária, divulgada mais cedo. Segundo Lagarde, a nova meta de inflação de 2% do BCE é consistente com padrões de estabilidade de preços. "(É uma meta) clara, fácil de comunicar e ancora expectativas", disse ela, durante coletiva de imprensa.

Lagarde afirmou também que o BCE considera "indesejáveis" desvios positivos e negativos da meta da inflação e comentou que o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) harmonizado continua sendo uma métrica apropriada para monitorar os preços na zona do euro.

Ainda de acordo com Lagarde, a política monetária não pode lidar com flutuações de curto prazo e a nova estratégia, que já será utilizada na reunião do BCE do próximo dia 22, confirma o caráter de médio prazo de suas medidas.

Lagarde disse ainda que, num ambiente de juros baixos, o BCE seguirá usando outros instrumentos quando necessário, incluindo orientações futuras, compras de ativos e operações de refinanciamento.

A presidente do BCE, afirmou, também, que a instituição pretende realizar nova revisão de sua estratégia de política monetária em 2025. E disse que o BCE não fará mais discursos introdutórios em coletivas de imprensa sobre decisões de política monetária.

Na coletiva, Christine Lagarde disse que a instituição não adotou uma meta de "inflação média de 2% ao longo do tempo", como fez o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). Lagarde ressaltou que a inflação da zona do euro poderá ficar "moderadamente acima de 2%" em períodos transitórios. A nova meta de 2% anunciada mais cedo, ressaltou ela em coletiva de imprensa, não é um "teto".