Chris Flores e Eliana lamentam morte de funcionário do SBT por Covid-19: - Ele deixava nossos dias mais alegres e mais felizes

08/07/2021 | 10:11



O Fofocalizando da última quarta-feira, dia 7, terminou em tom triste com o anúncio de que um dos funcionários da emissora havia morrido, vítima da Covid-19. O comunicado foi dado por Chris Flores, que acabou dedicando o programa ao colega de estúdio.

O funcionário em questão era Edmilson Martins Dias, que trabalhava com a iluminação das gravações externas de alguns programas do SBT. Emocionada, a apresentadora enviou uma mensagem de apoio aos familiares do colega:

- A gente queria dedicar o programa hoje ao Edmilson Martins Dias, o Ed cantor, iluminador, que a gente ama muito. Infelizmente nos deixou essa madrugada, mais uma vítima da Covid-19. Nossos sentimentos em nome do Esquilo, nosso diretor, de toda a nossa produção. Quero que saibam o quanto ele deixava nossos dias mais alegres e mais felizes. A gente ia para [gravação] externa rindo, cantando. Obrigada, Ed, a gente te ama muito.

Através do Twitter, a apresentadora Eliana também se pronunciou, lamentando a perda do colega e destacando os bons momentos que viveu ao lado de Ed:

Você vai fazer falta, querido @edmartins_cantor. Sua alegria, alto astral e profissionalismo sempre fizeram nossos dias de trabalho mais felizes. Vai com Deus. Meus sentimentos a toda a família.