Dólar sobe com piora externa e local

08/07/2021 | 09:49



O dólar opera em alta forte nesta quinta-feira e já bateu máxima a R$ 5,2950 no mercado à vista e a R$ 5,3090 no dólar agosto. Os ajustes precificam incertezas locais - com as reformas em meio agravamento da crise política, após voz de prisão em plena CPI da Covid ontem, nota de repúdio pública pelos comandantes das Forças Armadas contra o presidente da CPI, Omar Aziz, e novos ataques do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao STF e impasse na reforma tributária - e a aversão a risco no exterior.

O mercado de câmbio acompanha a valorização da moeda americana frente outras divisas emergentes e ligadas a commodities, após a indicação de que a China poderá relaxar sua política monetária para estimular a economia e da divulgação da ata do Federal Reserve menos dura que o esperado ontem. Investidores temem que as fragilidades persistentes nesses países possam comprometer a recuperação da economia global e migram para a segurança dos títulos do Tesouro americano, pressionando os juros para baixo e os preços para cima.

O IPCA de junho (0,53%) veio perto do piso (0,52% a 0,79%) das estimativas captadas pelo Projeções Broadcast. Nesse contexto, a queda dos rendimentos dos Treasuries americanos, após ata do Federal Reserve menos dura que o esperado, e dos bônus (Bund) alemão de 10 anos, após revisão da estratégia de política monetária do BCE, não chegam a influenciar diretamente os ajustes do mercado de câmbio.

Mais cedo, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou que passará a adotar meta de inflação de 2% no médio prazo, ao divulgar os resultados da revisão de sua estratégia de política monetária. A nova estratégia passará a ser aplicada já na próxima reunião do BCE, em 22 de julho. Anteriormente, o BCE perseguia meta de inflação "ligeiramente abaixo" de 2%.

O BCE também confirmou que as taxas de juros continuam sendo seu principal instrumento de política monetária, acrescentando que orientações futuras, compras de ativos e operações de refinanciamento de longo prazo continuarão fazendo parte de sua "caixa de ferramentas" e serão utilizadas, conforme a necessidade.

Às 9h22, o dólar à vista desacelerava a alta, cotado a R$ 5,280 (+0,73%). O dólar futuro de agosto subia 0,84%, a R$ 5,2905. Lá fora, o Dollar Index cai 0,21%, a 92,448 pontos, mas a moeda americana segue em alta frente divisas emergentes e ligadas a commodities, como peso mexicano (+0,49%).