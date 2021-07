Após passar por cirurgia no colón, Luciano Szafir permanece sedado e quadro clínico é grave e instável

08/07/2021 | 09:11



O ator Luciano Szafir foi submetido a uma cirurgia na tarde da última quarta-feira, dia 7, para tratar de complicações da Covid-19. O ator está internado por conta da doença desde o dia 22 de junho, e teria sido transferido para o CTI (Centro de Terapia Intensiva).

De acordo com informações enviadas pela assessoria de imprensa de Luciano, a cirurgia foi realizada na região abdominal, e o ator permaneceria sedado em sua recuperação:

O paciente Luciano Szafir passou por uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon no Hospital Samaritano Barra. Szafir segue sedado no pós-operatório.

De acordo com o colunista Leo Dias, no entanto, o quadro clínico de Szafir é preocupante. Antes da cirurgia, o pai de Sasha Meneghel já havia sido intubado por conta da baixa saturação de oxigênio, além de ter precisado de uma transfusão de sangue. Diante disso, fontes do colunista afirmam que o estado de Luciano é grave e instável - e que a família estaria acompanhando de perto seu tratamento.

A assessoria de imprensa do ator, no entanto, não confirma as novas informações divulgadas por Leo Dias.