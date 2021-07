Filha de Ticiane Pinheiro faz linda homenagem para avó e emociona: A mulher que me inspiro a cada passo da minha vida

08/07/2021 | 09:10



A relação entre Rafaella Justus e sua família é de encantar a qualquer um. Sempre que pode, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus posta fotos nas redes sociais se declarando para os seus familiares. E na quarta-feira, dia 7, não foi diferente quando a menininha fez uma linda homenagem para Helô Pinheiro, sua avó, que completou 76 anos de idade.

Com uma sequência de fotos das duas juntas, ela falou de seu amor e admiração pela matriarca da família:

Hoje é o dia da minha inspiração! A mulher que me inspiro a cada passo da minha vida! Vovó, eu te desejo o melhor que o universo tem a te oferecer porque você merece! Você é a base da nossa família! Sem você eu não seria eu! Te amo demais e obrigada por ser quem você é que por onde passa é inspiração e luz! Tenha mta saúde, paz, amor, alegria, sucesso, prosperidade e muitas conquistas! Você é a mulher mais criativa que eu conheço em todas as brincadeiras eu me divirto muito com você! Você tem um coração enorme! O niver é seu mas o presente é nosso de ter uma mulher tão incrível ao nosso lado! Te amo demais! Obrigada por ser quem você é! Conte comigo para todo sempre!