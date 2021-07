Filme sobre príncipe Harry e Meghan Markle (e os conflitos da família real) tem teaser divulgado

08/07/2021 | 09:10



Se você é daqueles que adoram uma novidade sobre a família real, aí vai uma novidade: o Lifetime divulgou na quarta-feira, dia 7, o teaser do novo filme Escaping the Palace, que conta a história do príncipe Harry e Meghan Markle, além de mostrar os bastidores do Palácio de Buckingham.

Nas imagens, o casal aparece em conflito, o que sugere o que os fez deixar seus cargos da realeza britânica, gerando uma grande polêmica na família real.

Logo no começo, Jordan Dean, que dá vida ao príncipe Harry, aparece reproduzindo falas reais:

- Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para manter a minha mulher e o meu filho seguros.

Em seguida, surgem imagens de Meghan , papel de Sidney Morton, em conflitos com a realeza, bem como depoimentos de Kate Middleton, príncipe William e até mesmo a Rainha Elizabeth II, que falam sobre a saída do casal da realeza, fato que ficou conhecido como Megxit.

O longa, de acordo com o ET News, é o terceiro filme de uma franquia, que já tem Harry & Meghan: A Royal Romance, lançado em 2018, sobre o casamento real, e Becoming Royal, de 2019, com a vida dentro da monarquia durante o primeiro ano de casamento do casal. Agora, segundo a sinopse da produção, o filme explora o que teria acontecido no palácio que fez com que Harry e Meghan deixassem tudo para trás e construírem uma nova vida, dessa vez nos Estados Unidos.