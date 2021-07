10 minisséries do HBO Max para assistir de uma vez

Marcella Blass

Do 33Giga



08/07/2021 | 08:18



Muito tradicionais na TV, as minisséries têm ganhado cada vez mais espaço nos serviços de streaming. Afinal, esse tipo de produção é interessante em vários sentidos. Elas são uma excelente pedida para quem não tem paciência de acompanhar séries muito longas, mas também para qualquer outro espectador que procura um título para maratonar por completo em pouco tempo.

Com isso em mente – e com a chegada de um novo serviço de streaming ao Brasil –, o 33Giga fez uma lista com 10 minisséries do HBO Max para assistir de uma só vez:

1. Chernobyl – Cinco episódios

Dividida em cinco partes, a minissérie conta a história do pior acidente causado pelo homem na história: o desastre da Usina Nuclear de Chernobyl.

2. Mrs. Fletcher – sete episódios

Nesta provocativa comédia, uma mãe solteira começa a explorar sua sexualidade quando o filho sai de casa para frequentar a faculdade.

3. Sharp Objects – Oito episódios

Uma jornalista enfrenta seu passado sombrio quando precisa voltar para sua cidade natal para cobrir o assassinato de duas meninas.

4. The Third Day – Seis episódios

Jude Law e Naomie Harris estrelam nesta minissérie sobre uma misteriosa ilha da costa britânica, onde a fantasia e a realidade convergem.

5. Catherine the Great – Quatro episódios

Os últimos anos de Catarina II da Rússia, a tempestuosa monarca que governou o Império Russo e deixou sua marca no mundo do século XVIII.

6. I May Destroy You – Doze episódios

Arabella (Michaela Coel) é uma mulher segura de si que precisa questionar e reconstruir sua vida após um episódio de abuso sexual.

7. Pela Máscara – Dez episódios

Brandon é um lutador com pânico cênico que trabalha como manobrista. Contra sua vontade, ele se junta ao pai, o Eclipse Vingador, um mítico lutador no fim de sua carreira (mas que continua durão).

8. Veneno – Oito episódios

Valeria se prepara para a aventura de sua vida quando conhece sua ídola, a incomparável ícone trans Cristina “La Veneno”, e começa a escrever suas memórias.

9. Mare of Easttown – Sete episódios

Kate Winslet interpreta uma detetive de uma pequena cidade da Pensilvânia que investiga um assassinato local enquanto sua vida pessoal desmorona.

10. Monstro do Pântano – Dez episódios

A minissérie acompanha Abby Arcane e sua investigação do que parece ser um vírus mortal surgido no pântano de uma pequena cidade dos EUA. Mas logo ela descobre que o pântano guarda segredos místicos e aterrorizantes.