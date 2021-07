Six Senses Botanique, em Campos do Jordão, ganha novas acomodações para a alta temporada

Redação

O luxuoso hotel Six Senses Botanique, em Campos do Jordão (SP), ganhou duas novas acomodações para a temporada de inverno. Chamadas de “Seiva” e “Corola”, elas apresentam um estilo arquitetônico que valoriza a brasilidade e elevam o número de unidades habitacionais do complexo para 20 (13 vilas e sete suítes).

Novas acomodações do Six Senses Botanique

As duas novas vilas são feitas com imensas pedras naturais, altas paredes de vidro e ardósia chocolate. Com dois andares (duplex), elas também ostentam enormes vigas de madeira de demolição de 120 anos.

“Seiva” e “Corola” contam ainda com jardim privativo (envolto pela abundante vegetação natural da região), terraço para refeições ao ar livre, varanda, lounge, rede, espreguiçadeiras e banheiras interna e externas. Há também mini-bar (com snacks e uma seleção de bebidas alcoólicas e não alcoólicas), serviço de chá no quarto, chaleira e prensa francesa, tapete de yoga, lenha para lareira e sais de banho de produção própria e 100% naturais

As acomodações já estão à disposição dos hóspedes e oferecem áreas entre 130 m² e 150 m². As diárias custam a partir de R$ 4.452, mais taxas para o mês de julho.

