Obras no Brunão avançam, mas data da entrega é incerta

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



08/07/2021 | 00:01



A torcida do Santo André está ansiosa pela liberação do Estádio Bruno Daniel, que passa por reforma desde o fim do ano passado para reconstrução do campo e colocação do gramado sintético. E se o Ramalhão conseguir avançar na Série D do Campeonato Brasileiro, existe remota possibilidade que jogue o mata-mata em sua reformada casa – por ora, vem mandando partidas no Estádio do Inamar, em Diadema.

O Diário apurou que autoridades trabalham com a possibilidade de entrega da praça esportiva até 30 de agosto. Oficialmente, porém, os prazos são mais dilatados. A empresa responsável pelo tapete artificial estima a necessidade de até 60 dias para instalação, o que mudaria o prazo para a segunda quinzena de setembro. A Prefeitura, por sua vez, aumenta ainda mais o tempo e, ao Diário, disse que a previsão de conclusão é somente em novembro – desta forma, inviabilizando o uso pela equipe ramalhina na Quarta Divisão do Nacional. O investimento previsto é de R$ 3 milhões.

Nesta semana, os funcionários que trabalham no estádio andreense estão finalizando a colocação de mais uma camada de pedras e assentando-as com a utilização de rolos. Depois, ainda haverá a alocação de mais uma faixa de pedrisco para a colocação da manta, deixando o campo pronto para receber o novo gramado.

“Estão finalizando essa parte de base, que atrasou um pouco, mas estamos mantendo contato direto e acredito que em mais 15 ou 20 dias estaremos entrando com o gramado”, afirmou Alessandro Oliveira, presidente da Soccer Grass, empresa que será responsável pela colocação do tapete de grama artificial, que estima prazo “perto de 60 dias trabalhados” para finalizar.

Há dois meses, a Prefeitura de Santo André havia previsto a entrega do espaço em julho. Porém, ontem, atualizou para novembro “por causa das dificuldades impostas pelo momento de pandemia, em âmbito financeiro e estrutural”.

Além do campo, estima-se que a nova pista de atletismo também esteja pronta no mesmo período. Assim, a cidade volta a ter espaço público para a prática e treino das provas de velocidade e outras da modalidade. Por outro lado, resta definir para onde serão levados os moradores em situação de rua que foram alocados provisoriamente nos antigos vestiários do estádio.