Esqueletos no armário

Do Diário do Grande ABC



07/07/2021 | 23:59



Ao completar seis meses no comando da Prefeitura de Diadema, José de Filippi Júnior (PT) ainda é surpreendido por armadilhas montadas pelo antecessor, Lauro Michels (PV). Descoberta recentemente, a arapuca da vez, um parcelamento das dívidas do Ipred, o instituto de Previdência dos servidores, feito sem aval dos vereadores, aumentou em R$ 301 milhões o passivo consolidado do município. A bomba financeira é tão impactante que tem potencial para desestruturar os planos da atual gestão. A situação dá ideia da irresponsabilidade administrativa do verde.



Reportagem assinada pelo editor de Política, Raphael Rocha, publicada nesta edição do Diário, mostra como a coisa se deu. Em dificuldade financeira, Lauro atrasou repasse patronal e alíquotas suplementares ao Ipred (Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema). Ao se aproximar do fim de sua gestão, enviou à Câmara dois projetos de lei pedindo aval para parcelar o passivo. Embora não tenha conseguido a liberação dos vereadores, o prefeito resolveu tocar o processo, o que provocou o aumento do endividamento da cidade.



Lauro não poderia ter agido sem o consentimento da Câmara, em flagrante desobediência às normas legais, o que torna o episódio ainda mais assustador. O modo inconsequente de o ex-prefeito tocar as coisas em Diadema não chega a ser novidade, como pode demonstrar rápida consulta nos arquivos deste jornal, mas não se imaginava que pudesse chegar a tanto.



Infelizmente Diadema não é caso isolado nesta questão. São muitas as histórias de prefeitos que, sem conseguirem se reeleger ou fazer o sucessor, resolvem empurrar o lixo para debaixo do tapete na (vã) tentativa de arrumar a casa rapidamente, fazendo com que eventuais problemas recaiam sobre o substituto. A conta, todavia, sempre chega. E quem acaba assumindo o prejuízo não é apenas o chefe do Executivo, mas a população. Exatamente por isso é que o diademense precisa guardar na memória o nome de Lauro Michels, responsável por esconder muitos esqueletos no armário.