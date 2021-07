Cicote fica fora da urna em 2022 e condiciona futuro a Paulo Serra

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



08/07/2021 | 00:33



Vereador licenciado de Santo André, o ex-presidente da Câmara e ex-superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) Almir Cicote (Avante) avisou que estará fora das urnas na eleição do ano que vem. Após novo pedido de licença da função no Legislativo, o político evitou falar sobre o futuro, dizendo que os próximos passos “dependem do timing” do prefeito Paulo Serra (PSDB).



Cicote decidiu se licenciar da casa no começo do ano – desde a reeleição, formalizou seis pedidos de afastamento com prejuízo dos vencimentos, e vem sendo substituído por Renatinho do Conselho (Avante). Ele foi indicado pelo tucano para dirigir a central de convênios na FUABC (Fundação do ABC), porém, deixou a função menos de um mês depois da posse. Desde então, é especulado para compor o governo de Paulo Serra, sem ainda efetivação de portaria.



“Do ponto de visa político tenho falado constantemente com prefeito. Dialogando muito, inclusive hoje (terça-feira), tratado sobre planejamento. Esperando momento certo, definir cenário de candidaturas em nível nacional e estadual, me considero do grupo político do prefeito. E vou caminhar no mesmo sentido. Hoje vou participar do processo eleitoral como cabo eleitoral. Não vou disputar a eleição. Condução do cenário político quem vai definir é o prefeito”, discorreu Cicote.



Em 2018, o vereador licenciado se candidatou a deputado estadual. Recebeu 25.054 votos, ficou como segundo suplente do partido para a Assembleia Legislativa, em desempenho considerado frustrante. “Estou trabalhando nos bastidores. O prefeito vai apontar caminho, e vamos conduzir. Não é momento (de fechar o trajeto). Haverá definições de quem vai entrar em campo, e estarei junto para ajudar naquilo que for projeto do prefeito”, discorreu.



Especulado para dirigir a Faisa (Fundação de Assistência à Infância de Santo André) assim que o departamento passar por reestruturação e se tornar suporte à Secretaria de Saúde, Cicote também desconversou. Admitiu haver “sinalização do prefeito”, porém, ponderou que o projeto de lei com o desenho da nova estrutura precisa ser aprovado pela Câmara – diante de resistência de parte da bancada de sustentação, a proposta ficou para o segundo semestre.



“Existe sinalização do prefeito, mas não tem nada sacramentado. Se prefeito entender que posso contribuir com a nova estruturação, estamos à disposição para poder colaborar”, disse. “Timing é do prefeito. Aprovando projeto devemos ter uma definição. Se houver convite, certo (tratamos da proposta). Mas não posso falar sobre algo que ainda não se concretizou. Estou afastado (da cadeira na Câmara) sem remuneração, o que me dá total tranquilidade para fazer movimento sobre voltar ou não (neste momento).”