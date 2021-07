Caso dos laranjas a passos lentos em Mauá

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



08/07/2021 | 00:28



Marcos Alexandre Santos Ambrogi, juiz da 217ª Zona Eleitoral de Mauá, mostrou contrariedade com estratégia de alguns advogados que estão no caso da investigação de suspeita de candidaturas laranjas à Câmara mauaense. Ele determinou que haja citação dos investigados pelo WhatsApp, considerando a dificuldade de oficiar personagens do episódio. No jargão jurídico, citar é dar ciência ao cidadão que há apuração em curso – sem essa etapa, o processo patina. “Tendo em vista o tempo transcorrido, incompatível com os estreitos limites temporais do processo eleitoral, bem como diante dos avanços tecnológicos de comunicação de atos processuais, aos quais já estavam submetidos candidatos, defiro citação via WhatsApp, conforme requerido, pois não se vislumbra prejuízo às defesas, mas sim reverência ao princípio da razoável duração do processo”, comentou Ambrogi. A investigação envolve as chapas de PSB e PSD, com candidaturas femininas que registraram zero voto. Para o Ministério Público, há suspeita de burla na regra da proporção de gênero nas candidaturas. Cada um dos partidos elegeu dois vereadores.

Covid-19

Líder do governo de Paulo Serra (PSDB) na Câmara de Santo André, Professor Jobert Minhoca (PSDB) anunciou que testou positivo para Covid-19. Em mensagem nas redes sociais, ele disse estar sentindo sintomas leves e já se isolou. O tucano iria tomar a primeira dose da vacina amanhã, dia em que completa 40 anos, mas precisará aguardar para ser imunizado. “Como se diz no futebol, aos 48 do segundo tempo, sofremos o gol”, comparou o tucano, assegurando que cumpriu todos os procedimentos sanitários para evitar a contaminação.

Medalha – 1

O vereador Glauco Braido (PSD), de São Bernardo, vai receber a medalha Governador Pedro de Toledo, honraria concedida pela Sociedade Veteranos de 32, em referência à revolução constitucionalista de 1932. Vereador de Olímpia, no Interior, Sargento Tarcisio enviou ao pessedista a comunicação da homenagem, alegando que Glauco, integrante do MBL (Movimento Brasil Livre), merece destaque pelos serviços relevantes prestados ao Estado.



Medalha – 2

A honraria também será concedida ao prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e ao vereador andreense Márcio Colombo (PSDB).



Também candidata

Ana Paula Puga (PSL), candidata a vice na chapa liderada pelo ex-vereador Rafael Demarchi (PSL) na eleição do ano passado em São Bernardo, tem considerado a possibilidade de buscar uma cadeira na Câmara Federal no pleito do ano que vem. Com atuação junto a movimentos sociais do município, Ana Paula concorreu pela primeira vez a um cargo público no ano passado. Demarchi avisou que buscará concorrer a deputado estadual, portanto, há possibilidade de uma dobrada.



Rodrigo Garcia em Mauá – 1

Antes de ir para Ribeirão Pires, para assinar convênio de repasse de recursos para conclusão do hospital municipal, o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) estará em Mauá, para anunciar a chegada de uma unidade do Bom Prato no município. Duas pessoas estavam particularmente entusiasmadas com a visita do tucano, virtual candidato ao governo paulista. O ex-vereador Manoel Lopes (DEM) relembrou que foi ele, enquanto parlamentar, que encaminhou pedido para que o projeto fosse instalado em Mauá.



Rodrigo Garcia em Mauá – 2

O outro era o prefeito Marcelo Oliveira (PT). O petista tem se destacado por receber políticos das mais variadas vertentes, colhendo elogios pelo diálogo, simplicidade e receptividade.



Estudos

A Câmara de Mauá organizou evento para capacitar servidores sobre a nova lei de licitações. Especialistas foram destacados para explicar as mudanças com a legislação.