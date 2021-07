Ministro diz que retomará obras paralisadas na região

Daniel Tossato

do Diário do Grande ABC



08/07/2021 | 07:00



O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, declarou que pretende retomar o quanto antes obras que estão paralisadas no Grande ABC e que a continuidade das intervenções está nos principais objetivos da pasta a curto prazo. O economista fez a declaração após participar de evento de inauguração de trecho de urbanização do projeto Saracantan/Colina sexta-feira, em São Bernardo.

Conforme Marinho, a pasta de Desenvolvimento Regional entende que uma de suas principais tarefas é a de reiniciar obras que estão paralisadas por todo o País e afirmou que as intervenções que ainda não foram entregues no Grande ABC também serão retomadas. “Nós temos obras que se iniciaram em 2005, 2007, 2008 (em todo o País) e o nosso esforço tem sido dar continuidade nessas obras que estão paradas. Essa é a principal tarefa. No Grande ABC também, no Brasil, mas em particular no Grande ABC”, afirmou o ministro.

Na região, por exemplo, somente obras que integram o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que foi lançado em 2007 pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), são 47 paralisadas, assim como Diário mostrou no dia 21 de junho. O investimento total para estas intervenções atinge cerca de R$ 2,3 bilhões. Destas obras, 36 projetos estão em execução, ainda que de forma morosa, sete estão paradas e quatro ainda nem saíram do papel. O relatório é do próprio governo federal.

Em São Bernardo há duas obras que seguem paralisadas: urbanização integrada do Parque São Bernardo e da Vila Ferreira. A intervenção que foi entregue na sexta-feira, no trecho de urbanização do projeto Saracantan/Colina, é no formato de parceria entre a Prefeitura e o governo federal. Os valores envolvidos são na ordem de R$ 25 milhões, sendo R$ 24 milhões desembolsados pela União e R$ 1 milhão pelo município.

O ministro Rogério Marinho avaliou, entretanto, que para que as obras sejam retomadas nas cidades do Grande ABC é preciso que haja “sinergia” entre a pasta e corpo técnico dos executivos municipais. “Cada prefeitura tem um corpo técnico diferente e aqueles que estão mais bem aparelhados no sentido de terem essa sinergia com os técnicos do ministério, essas prefeituras vão sair na frente das demais”, finalizou Marinho.