Obra bloqueia trecho final da Senador Flaquer, em Santo André

08/07/2021 | 07:00



O trecho final da Rua Senador Flaquer, no Centro de Santo André, passa desde ontem por obras que visam melhorar o escoamento de água da chuva. Durante as intervenções, o estacionamento será proibido nos dois lados da via e apenas uma pista será liberada para os veículos. Como alternativa a indicação é utilizar a Avenida Firestone tanto para quem vai sentido Mauá como quem deseja seguir em direção do Paço.

As obras, que ficarão a cargo do Hospital e Maternidade NotreDame Intermédica, que se instalou na região em agosto de 2020, vão ocorrer entre a Rua Dom João VI e a Avenida Santos Dumont. A via receberá galerias para receber as águas pluviais, assim como novas bocas de lobo. A intenção é entregar o empreendimento em meados de agosto.

Toda a obra será realizada por empresa terceirizada e que foi contratada pela NotreDame Intermédica, que vai arcar com o valor das intervenções, que são da ordem de R$ 315 mil. As melhorias, portanto, não geram custo para a Prefeitura ou para o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

Ontem, o trecho que receberá as obras foi sinalizado com cavaletes para impedir que os motoristas estacionassem na via. Durante o período de intervenções, equipe do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) dará apoio e orientação aos motoristas que trafeguem pela pista.

A obra estava prevista no EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), devido à construção do hospital da NotreDame, que tem entrada principal na Rua Gertrudes de Lima, mas que também tem acessos na Rua Dom João VI e na Travessa Marajó.

A unidade avançada, como também é conhecido o hospital, foi inaugurada no dia 12 de agosto de 2020, no prédio que pertencia à unidade do Extra Ipirangunha – que encerrou atividades em 2014 – , e também ao supermercado Jumbo Eletro. O espaço possui 6.000 metros quadrados de área construída e preenche todo o quarteirão. O hospital também é responsável pela manutenção da passarela Luis Mellito, que permite a travessia da Avenida Coronel Alfredo Flaquer, que tem um dos acessos no estacionamento no hospital.



CALÇADÃO

O trecho inicial da Senador Flaquer também passa por obras e virou um calçadão que vai interligar a rua à galeria comercial da Oliveira Lima. A Prefeitura disse que aguarda apenas a instalação de mobiliário urbano para inaugurar o espaço, que será finalizado com as intervenções de restauro do Cine Teatro Carlos Gomes, que deverão ser concluídas e entregues no início de 2022.