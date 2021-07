Ferroviários anunciam greve para o dia 15 de julho

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



08/07/2021 | 07:00



Os três sindicatos que representam os ferroviários do Estado de São Paulo anunciaram, em comunicado conjunto, que a categoria entra em greve a partir da 0h do dia 15 de julho. O motivo da paralisação é o atraso em duas parcelas do PPR (Programa de Participação em Resultados), referentes a 2020, além do fato de a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) ter proposto reajuste zero para o dissídio da categoria.

Presidente do Sindicato Sorocabana, uma das três entidades que representam a categoria no Estado, José Claudinei Messias afirmou que a CPTM foi formalmente comunicada sobre a paralisação ontem e a que a greve é o último recurso dos trabalhadores, frente à falta de diálogo do governo do Estado.

“Pelo segundo ano consecutivo nos ofereceram reajuste zero. Os trens foram considerados serviços essenciais e não paramos nenhum dia durante toda a pandemia. Itens de segurança como máscara e álcool gel a gente teve que comprar e entrar na Justiça para que o governo estadual nos fornecesse. Estamos revoltados”, declarou Messias.

O dirigente afirmou que o pagamento do dissídio de 2020, reajuste anual obrigatório, está na Justiça e já tem decisão favorável aos trabalhadores. “O pagamento do PPR já estava previsto no orçamento da CPTM. Não era nada que não fosse esperado pelo governo”, argumentou o sindicalista. “O fluxo de passageiros praticamente já foi restabelecido, então não tem argumento para que o governo do Estado e a CPTM não façam os pagamentos”, completou o presidente do sindicato.

Messias informou que será realizada uma nova assembleia no dia 14, às 18h, nas sedes dos sindicatos, e que a categoria espera que até lá seja possível estabelecer algum diálogo com o governo do Estado. “Não queremos prejudicar a população, mas também não podemos ser prejudicados”, concluiu.

Questionada, a assessoria de imprensa da CPTM informou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre a paralisação e que por isso não se manifestaria.