SP amplia em duas horas o funcionamento do comércio

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



08/07/2021 | 07:00



Queda no número de casos e mortes por Covid-19, registrada também no Grande ABC, deu segurança para que o governo do Estado ampliasse em duas horas o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que antes tinham de fechar às 21h e a partir de amanhã podem funcionar até as 23h. Ontem, em entrevista coletiva realizada no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria (PSDB) anunciou também a realização de 30 eventos-testes com a presença de público para projetar flexibilização maior já nas próximas semanas. Além do novo horário, as novas regras permitem que os estabelecimentos comerciais recebam até 60% da capacidade – até hoje o limite é de 40%.

O Estado tem registrado redução diária no número de internações em leitos de enfermaria e de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na Grande São Paulo, onde está inserido o Grande ABC, a ocupação geral é de 64%. Em uma semana houve redução nos três principais indicadores em todo o Estado: 20,6% no número de casos, 11,4% nas internações e 10,6% nos óbitos.

“Com mais vacinas para toda a população e a queda constante dos índices da pandemia, caminhamos passo a passo, de uma maneira gradual e segura, para a volta plena do funcionamento da economia em São Paulo”, declarou Doria.

Para testar uma retomada mais robusta, o governo do Estado planeja a realizada de atividades com público nas áreas de economia criativa, negócios, lazer, esportes e turismo. “Vamos dar um novo passo na retomada econômica no Estado e vamos iniciar o acompanhamento de 30 eventos que serão realizados com testagem obrigatória e pessoas vacinadas, além de manter rígidos protocolos sanitários para segurança, controle e monitoramento dos participantes”, afirmou o governador.

Os eventos ainda não têm datas definidas e ocorrerão na Capital e Interior em ambiente controlado e com acompanhamento pós-evento do governo do Estado. O objetivo deste estudo é ajustar, a partir de situações reais, as regras que possibilitarão a retomada dos setores mais afetados na pandemia do coronavírus e que emprega milhões de brasileiros.

Os testes utilizados serão de antígeno, com resultado imediato, aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que diagnosticam pessoas que estão contaminadas e transmitindo Covid. Haverá limitação de público e serão progressivamente testados eventos mais complexos, de acordo com avaliações e acompanhamentos dos participantes pós-evento.