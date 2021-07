Bragantino cede empate ao Cuiabá, segue invicto, mas pode perder liderança

07/07/2021 | 20:28



Em um duelo de tempos bem distintos, Red Bull Bragantino e Cuiabá ficaram no empate por 1 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid, nesta quarta-feira, pela décima rodada do Brasileirão. Depois de abrir o placar no primeiro tempo com Praxedes, o time paulista viu as mudanças feitas pelo técnico estreante, Jorginho Campos, surtirem efeito no Cuiabá, que buscou a igualdade na reta final do jogo.

Correndo risco de deixar a liderança, dependendo dos outros resultados da rodada, o Bragantino segue como único time invicto do campeonato, com seis vitórias e quatro empates em dez jogos. Do outro lado, apesar da boa atuação no segundo tempo, o Cuiabá segue sem vencer e continua na zona de rebaixamento, com apenas cinco pontos.

Com uma marcação alta e buscando espaço para chegar ao gol adversário quando tinha a bola, o Cuiabá começou melhor na partida, mesmo jogando na casa do adversário. Mas, aos poucos, o Bragantino foi se encontrando em campo e equilibrando o duelo. Tanto que foi o time paulista que abriu o placar.

Aos 28 minutos, Raul tocou para Praxedes, que mesmo de fora da área, resolveu arriscar um chute forte de esquerda e acertou o ângulo, sem chances para o goleiro Walter, que até pulou na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. Do outro lado, o Cuiabá quase empatou aos 42, quando Camilo apareceu livre dentro da área e bateu de primeira, mas Cleiton fez grande defesa.

Na volta do intervalo, o Cuiabá seguiu em cima e passou a fazer de tudo pelo empate. Logo aos 5, Clayson cobrou escanteio fechado e quase fez um gol olímpico, acertando o travessão. Já, aos 9, foi a vez de Elton ter uma grande chance, mas mesmo de frente para o gol, acabou chutando em cima do goleiro.

Depois de tanto tentar, as mudanças que o estreante Jorginho no Cuiabá surtiram efeito e o time conseguiu deixar tudo igual no placar. Aos 32, Jenison recebeu um cruzamento na área, girou em cima do marcador e bateu cruzado no canto do goleiro Cleiton, que desta vez nada pode fazer.

O gol deu força ao Cuiabá que seguiu em cima nos últimos minutos, em busca da primeira vitória dentro do Brasileirão. As tentativas, porém, não deram em nada.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 11.ª rodada do Brasileirão. No sábado, o Bragantino visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 17h. No dia seguinte, no domingo, o Cuiabá recebe o Ceará, na Arena Pantanal, às 18h15.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRAGANTINO 1 x 1 CUIABÁ

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Weverton, Fabrício Bruno, Natan e Edimar; Raul (Jadsom Silva), Praxedes (Realpe) e Eric Ramires; Artur, Ytalo (Alerrandro) e Helinho (Pedrinho). Técnico: Maurício Barbieri.

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Camilo (Jonathan Cafu), Uillian Correia (Auremir) e Pepê; Clayson (Osman), Elton (Jenison) e Danilo Gomes (Felipe Marques). Técnico: Jorginho Campos.

GOLS - Praxedes, aos 28 minutos do primeiro tempo. Jenilson, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edimar, Weverton e Ytalo (Red Bull Bragantino); Paulão e Pepê (Cuiabá).

ÁRBITRO - Douglas Schewengber da Silva (RS).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).R